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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 14:24

Aurus готовит премьеру обновленных Senat и Senat Long на ПМЭФ-2026

Aurus готовит премьеру обновленных Senat и Senat Long на ПМЭФ-2026

Aurus на ПМЭФ‑2026: роскошь и мощь российского автопрома во всей красе

Aurus готовит премьеру обновленных Senat и Senat Long на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме-2026 бренд Aurus представит сразу несколько важных новинок. Мало кто знает, что обновленные Senat и Senat Long впервые покажут широкой публике. В программе - уникальные экспонаты, новые партнерства и даже выбор фирменного аромата. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет поклонников марки - разбираемся подробно.

На Петербургском международном экономическом форуме-2026 бренд Aurus представит сразу несколько важных новинок. Мало кто знает, что обновленные Senat и Senat Long впервые покажут широкой публике. В программе - уникальные экспонаты, новые партнерства и даже выбор фирменного аромата. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет поклонников марки - разбираемся подробно.

Появление новых моделей Aurus на ПМЭФ-2026 - событие, которое может изменить расстановку сил на российском рынке представительских автомобилей. Для автолюбителей это не просто очередная презентация, а возможность увидеть вживую обновленные версии флагманских моделей, которые редко появляются вне официальных мероприятий. Как пишет Российская Газета, компания подготовила насыщенную программу, чтобы подчеркнуть свои амбиции и укрепить позиции среди премиальных брендов.

В павильоне Гаража Особого Назначения ФСО России впервые покажут обновленный седан Aurus Senat и удлиненный лимузин Senat Long. Эти автомобили традиционно ассоциируются с высшими государственными лицами, но теперь их смогут оценить и обычные посетители форума. Помимо новых моделей, на стенде разместят уникальные экспонаты из Музея Гаража Особого Назначения: кабриолет Aurus, который участвовал в Параде Победы 2019 года, а также исторический ЗИС-110Б - парадный фаэтон послевоенной эпохи. Такой подход позволяет не только продемонстрировать современные технологии, но и напомнить о богатой истории отечественного автопрома.

Особое внимание уделено новым партнерствам. Aurus объявил о запуске совместных проектов с российским производителем кованых дисков Power Wheels. Это решение может стать важным шагом для развития локального производства комплектующих премиум-класса. По мнению экспертов, подобные коллаборации способны повысить узнаваемость бренда и расширить его присутствие на рынке. Важно, что компания делает ставку не только на автомобили, но и на создание целой экосистемы вокруг марки.

В центральном Пассаже Экспофорума гостей ждет еще одна премьера - обновленный Aurus Senat, который можно будет рассмотреть в деталях. Здесь же откроется парфюмерный бар Aurus, где посетители смогут проголосовать за новый фирменный аромат бренда. Такой интерактивный формат подчеркивает стремление Aurus быть ближе к своим клиентам и формировать уникальный стиль, выходящий за рамки привычного автомобильного мира.

Интересно, что на ПМЭФ-2026 сразу несколько российских автогигантов готовят громкие премьеры. Например, в материале о ключевых новинках форума можно узнать, какие еще бренды и модели вызвали ажиотаж среди экспертов и автолюбителей - подробнее об этом читайте в обзоре главных премьер ПМЭФ-2026.

Если говорить о значении этого события, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, появление обновленных Aurus Senat и Senat Long может стать сигналом для других производителей о необходимости обновлять свои линейки представительских авто. Во-вторых, акцент на отечественных комплектующих и партнерствах с российскими компаниями говорит о стремлении к технологической независимости. В-третьих, вовлечение посетителей в выбор фирменного аромата - редкий пример того, как автомобильный бренд строит диалог с аудиторией. Все это создает впечатление, что Aurus не просто демонстрирует новые машины, а формирует вокруг себя современное сообщество ценителей премиального стиля и отечественных традиций.

Упомянутые модели: Aurus Senat
Упомянутые марки: Aurus
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