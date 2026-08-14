Рестайлинг Komendant в 2028 году и запуск Senat: Aurus впервые раскрыл карты на будущее

14 августа 2026, 19:05
Aurus готовит рестайлинг Komendant: возможный запуск в 2028 году
Aurus готовит рестайлинг Komendant: возможный запуск в 2028 году
Российский бренд Aurus рассматривает рестайлинг кроссовера Komendant к 2028 году, а в ближайшее время готовит обновленный Senat. Мало кто знает, что эти перемены могут повлиять на весь сегмент премиальных авто в России. Какие детали уже известны и что это значит для покупателей - объясняем подробно.
Новость о возможном рестайлинге Aurus Komendant в 2028 году может стать поворотной для российского рынка премиальных автомобилей. Для многих автолюбителей это не просто очередное обновление, а редкий случай, когда отечественный производитель заявляет о долгосрочных планах по развитию модельного ряда в сегменте, где конкуренция с мировыми брендами особенно остра. Как сообщает Autonews, компания Aurus уже работает над обновлением своих моделей, что может изменить расстановку сил среди люксовых кроссоверов.
В пресс-службе Aurus подтвердили, что рестайлинг Komendant действительно дает результат, однако приоритетом сейчас остается подготовка к запуску обновленного седана Senat. Представители марки отмечают: сроки и работы по новым проектам пока не разглашаются, информация остается закрытой. Это создает интригу и подогревает интерес к будущим инновациям бренда, который за последние годы стал символом российского автопрома в премиум-сегменте.
Модельная линейка Aurus включает седан Senat, его удлиненную версию Long и кроссовер Komendant. Последний оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 с двумя турбинами, выдающей 598 л. с. Мотор работает в паре с девятиступенчатым автоматом, передающим тягу на обе оси. Внутри — натуральная кожа, дерево, металл, кресла с памятью, вентиляцией и массажем, а для пассажиров второго ряда предусмотрены столики и мини-бар. Такой уровень оснащения редко встречается даже среди конкурентов.
Учитывая эти данные, Komendant может получить не только внешние изменения, но и доработки по части электроники и комфорта. Однако официальных подробностей пока нет — компания обещает раскрыть их ближе к запуску проекта. Важно отметить, что рестайлинг Senat уже находится на последней стадии подготовки к серийному производству, что может говорить о высокой степени готовности Aurus к масштабным обновлениям во всей линейке. Для российского рынка это сигнал: отечественные премиальные автомобили способны конкурировать с иностранными аналогами не только по статусу, но и по развитию технологий и комфорта.
Интересно, что в последние годы российские производители все чаще делают ставку на гибридные технологии и премиальные опции, чтобы привлечь внимание взыскательных клиентов. Например, в материале о планах Tenet Plus при выпуске нового гибрида эксперты отметили, что именно технологические инновации становятся ключевым фактором успеха на рынке.
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