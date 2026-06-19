Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 15:08

Aurus готовит второе поколение: новые технологии и премьера в 2030 году

Aurus готовит второе поколение: новые технологии и премьера в 2030 году

Полноуправляемое шасси и кузов из алюминия: чем еще удивит Aurus нового поколения

Aurus готовит второе поколение: новые технологии и премьера в 2030 году

Проектный институт ФГУП «НАМИ» начал работу над вторым поколением Aurus. Впервые в истории модели появится полностью алюминиевый кузов и новая гибридная система. Почему это важно для российского автопрома и какие перемены ждут покупателей - разбираемся, что известно на данный момент.

Проектный институт ФГУП «НАМИ» начал работу над вторым поколением Aurus. Впервые в истории модели появится полностью алюминиевый кузов и новая гибридная система. Почему это важно для российского автопрома и какие перемены ждут покупателей - разбираемся, что известно на данный момент.

Российский рынок автомобилей представительского класса переживает непростые времена, но именно сейчас стало известно о запуске разработки второго поколения Aurus. Для отечественных автолюбителей это событие может стать знаковым: несмотря на кризис, ФГУП «НАМИ» не только продолжает работу, но и внедряет новые решения, которые ранее были недоступны российским моделям.

Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», премьера нового поколения Aurus запланирована на 2030 год. Главным отличием станет полностью алюминиевый кузов - ранее из этого материала изготавливался только капот, а остальная часть оставалась стальной. Такой шаг позволит снизить массу автомобиля, что положительно скажется на динамике и экономичности. Для российского автопрома это редкий пример внедрения современных технологий, которые обычно ассоциируются с зарубежными брендами.

Второе поколение Aurus получит и новую гибридную силовую установку последовательного типа. Это значит, что двигатель внутреннего сгорания будет работать исключительно для подзарядки батареи, а движение обеспечат электромоторы. Такой подход уже давно применяется в премиальных моделях других стран, но для России это настоящий прорыв. Кроме того, в конструкции появится полноуправляемое шасси: задние колеса смогут поворачиваться на угол до 17 градусов, что заметно улучшит маневренность крупного седана в городских условиях.

Интересно, что Aurus Senat первого поколения выпускается с 2018 года и за это время стал символом отечественного люкса. Однако обновления были минимальными, и многие эксперты отмечали, что модель нуждается в серьезной модернизации. Теперь, судя по имеющимся данным, производитель решил сделать ставку на технологии, которые позволят конкурировать с мировыми аналогами. Важно отметить, что на фоне ухода ряда иностранных брендов с российского рынка, такие проекты приобретают особое значение для поддержания интереса к отечественным автомобилям.

Пока подробностей о внешности и интерьере нового Aurus немного, но уже известно, что изменения затронут не только техническую часть, но и дизайн. По информации «Русский автомобиль etc.», разработчики уделяют особое внимание комфорту и безопасности, а также планируют внедрить современные электронные системы. Для сравнения, на рынке недавно появились другие интересные новинки, например, GWM Poer с механической коробкой передач, который стал доступнее для россиян - подробнее об этом можно узнать в материале о снижении цены на GWM Poer.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Aurus - единственный российский бренд, который официально представлен в сегменте представительских автомобилей; алюминиевый кузов позволит повысить коррозионную стойкость и снизить расход топлива; гибридная система последовательного типа может стать основой для дальнейшей электрификации модельного ряда; а внедрение полноуправляемого шасси - редкость даже среди зарубежных конкурентов. Все это создает впечатление, что второе поколение Aurus может стать не просто обновлением, а настоящим технологическим скачком для российского автопрома.

Упомянутые марки: Aurus
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