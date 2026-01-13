Что скрывают новые фонари Aurus Komendant — свежий патент или революция?

13 января 2026, 15:18
Aurus Komendant получил новые задние фонари с уникальной графикой - первые фото
Aurus Komendant получил новые задние фонари с уникальной графикой - первые фото
Появились снимки новых задних фонарей для Aurus Komendant. Дизайн изменился кардинально. Графика стала сложнее и выразительнее. Официальная премьера еще не состоялась. Подробности держатся в секрете. Интрига вокруг обновления сохраняется.
На патентных изображениях, которые недавно появились в открытом доступе, можно рассмотреть обновленные задние фонари для внедорожника Aurus Komendant. Внешне форма осталась прежней, но внутреннее наполнение изменилось до неузнаваемости. Теперь светотехника выглядит куда более современно и даже агрессивно, чем прежде.
Главное отличие - новая архитектура светящихся элементов. Графика стала сложнее, линии - четче, а декоративные вставки добавили фонарям индивидуальности. Двухсекционная компоновка сохранилась, но теперь внутренние сегменты выглядят более технологично. Такое решение явно выделяет Komendant на фоне других премиальных внедорожников российского рынка.
Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», эти перемены могут быть связаны с программой импортозамещения. В условиях, когда поставки комплектующих из-за рубежа ограничены, отечественные производители вынуждены искать новые решения. Возможно, именно поэтому инженеры НАМИ решили полностью переработать дизайн задней оптики, сделав ставку на собственные разработки и свежий взгляд на привычные детали.
Официальной премьеры внедорожника с такими фонарями пока не было. Однако появление патентных изображений обычно говорит о скором запуске обновленной версии в производство. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время мы увидим Aurus Komendant с новыми задними фонарями на дорогах страны.
Стоит отметить, что ранее дизайн задней оптики Komendant был довольно сдержанным и даже консервативным. Теперь же производитель явно решил добавить автомобилю больше выразительности и современного стиля. Это может стать важным шагом для привлечения новых покупателей, которые ценят не только статус, но и оригинальный внешний вид.
Похожие материалы Аурус
-
03.10.2025, 08:06
Когда в России начнут ездить беспилотные такси: новые сроки и ожидания
В России обсуждают сроки запуска беспилотных такси. Ожидания и прогнозы расходятся. Эксперты и чиновники делятся разными мнениями. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2022, 16:26
Элитный бренд Aurus прописался в Петербурге. Как продавать такие машины, в городе знают
Чтобы стать владельцем Aurus, теперь не нужно ехать в Первопрестольную. Первый и единственный на ближайшее время фирменный шоу-руму элитного отечественного бренда открыл свои двери в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 19:31
Премиальный автодом на базе КамАЗ-43118: роскошь для охотников и рыбаков
В Нижнем Новгороде появился необычный автодом на базе КамАЗ-43118. Внутри - кухня, хамам и даже дровяная печь. Стоимость впечатляет, а оснащение удивляет. Чем еще удивил новый проект «ВолгаТрейд»? Подробности - в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:23
Уникальный автодом на базе УАЗ СГР: автономия и комфорт для путешествий мечты
Грузинские мастера создали автодом на базе УАЗ СГР. Внедорожник получил усиленную раму и автономные системы. Внутри - кухня, санузел и четыре спальных места. Электричество обеспечивают солнечные панели. Читать далее
-
13.01.2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Renault бросает вызов Hyundai и Kia новым флагманским кроссовером Filante
Hyundai и Kia долго удерживали лидерство в Европе. Французы готовят ответ. Renault выводит на рынок новый кроссовер. Модель Filante может изменить расстановку сил. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает.Читать далее
-
13.01.2026, 18:09
Toyota Fortuner нового поколения: стиль Hilux и RAV4, но с прежней проходимостью
Toyota представила обновленный Fortuner, вдохновленный Hilux и RAV4. Модель сохранила внедорожные качества, но получила современные черты. Новинка вызвала споры среди поклонников бренда. Впереди - новые подробности и неожиданные решения.Читать далее
Похожие материалы Аурус
-
03.10.2025, 08:06
Когда в России начнут ездить беспилотные такси: новые сроки и ожидания
В России обсуждают сроки запуска беспилотных такси. Ожидания и прогнозы расходятся. Эксперты и чиновники делятся разными мнениями. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2022, 16:26
Элитный бренд Aurus прописался в Петербурге. Как продавать такие машины, в городе знают
Чтобы стать владельцем Aurus, теперь не нужно ехать в Первопрестольную. Первый и единственный на ближайшее время фирменный шоу-руму элитного отечественного бренда открыл свои двери в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 19:31
Премиальный автодом на базе КамАЗ-43118: роскошь для охотников и рыбаков
В Нижнем Новгороде появился необычный автодом на базе КамАЗ-43118. Внутри - кухня, хамам и даже дровяная печь. Стоимость впечатляет, а оснащение удивляет. Чем еще удивил новый проект «ВолгаТрейд»? Подробности - в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:23
Уникальный автодом на базе УАЗ СГР: автономия и комфорт для путешествий мечты
Грузинские мастера создали автодом на базе УАЗ СГР. Внедорожник получил усиленную раму и автономные системы. Внутри - кухня, санузел и четыре спальных места. Электричество обеспечивают солнечные панели. Читать далее
-
13.01.2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Renault бросает вызов Hyundai и Kia новым флагманским кроссовером Filante
Hyundai и Kia долго удерживали лидерство в Европе. Французы готовят ответ. Renault выводит на рынок новый кроссовер. Модель Filante может изменить расстановку сил. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает.Читать далее
-
13.01.2026, 18:09
Toyota Fortuner нового поколения: стиль Hilux и RAV4, но с прежней проходимостью
Toyota представила обновленный Fortuner, вдохновленный Hilux и RAV4. Модель сохранила внедорожные качества, но получила современные черты. Новинка вызвала споры среди поклонников бренда. Впереди - новые подробности и неожиданные решения.Читать далее