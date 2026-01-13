Что скрывают новые фонари Aurus Komendant — свежий патент или революция?

Aurus Komendant получил новые задние фонари с уникальной графикой - первые фото

Появились снимки новых задних фонарей для Aurus Komendant. Дизайн изменился кардинально. Графика стала сложнее и выразительнее. Официальная премьера еще не состоялась. Подробности держатся в секрете. Интрига вокруг обновления сохраняется.

На патентных изображениях, которые недавно появились в открытом доступе, можно рассмотреть обновленные задние фонари для внедорожника Aurus Komendant. Внешне форма осталась прежней, но внутреннее наполнение изменилось до неузнаваемости. Теперь светотехника выглядит куда более современно и даже агрессивно, чем прежде.

Главное отличие - новая архитектура светящихся элементов. Графика стала сложнее, линии - четче, а декоративные вставки добавили фонарям индивидуальности. Двухсекционная компоновка сохранилась, но теперь внутренние сегменты выглядят более технологично. Такое решение явно выделяет Komendant на фоне других премиальных внедорожников российского рынка.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», эти перемены могут быть связаны с программой импортозамещения. В условиях, когда поставки комплектующих из-за рубежа ограничены, отечественные производители вынуждены искать новые решения. Возможно, именно поэтому инженеры НАМИ решили полностью переработать дизайн задней оптики, сделав ставку на собственные разработки и свежий взгляд на привычные детали.

Фото: НАМИ

Официальной премьеры внедорожника с такими фонарями пока не было. Однако появление патентных изображений обычно говорит о скором запуске обновленной версии в производство. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время мы увидим Aurus Komendant с новыми задними фонарями на дорогах страны.

Стоит отметить, что ранее дизайн задней оптики Komendant был довольно сдержанным и даже консервативным. Теперь же производитель явно решил добавить автомобилю больше выразительности и современного стиля. Это может стать важным шагом для привлечения новых покупателей, которые ценят не только статус, но и оригинальный внешний вид.