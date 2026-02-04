Какие технологии и возможности скрывает первый отечественный мотоцикл Aurus

4 февраля 2026, 21:39
Aurus Merlon официально сертифицирован и готов к началу продаж
Российский электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию и теперь может поступить в продажу. Мало кто знает, что эта модель разрабатывалась специально для сопровождения кортежей первых лиц. Какие характеристики и особенности отличают новинку, и что это значит для рынка электромотоциклов в России - разбираемся в деталях.
В России завершилась сертификация электромотоцикла Aurus Merlon, что стало важным событием для отечественного рынка электротранспорта. Как сообщает РИА Новости, модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открывает дорогу к ее производству и официальным продажам на территории страны. За разработку отвечает ФГУП «НАМИ», а сам проект стартовал еще в 2019 году по поручению Министерства промышленности и торговли РФ.
Технические характеристики Aurus Merlon впечатляют даже на фоне зарубежных аналогов. Электромотор способен выдавать максимальную мощность 64 кВт (87 л.с.) в течение 30 минут, а масса мотоцикла в снаряженном состоянии составляет 625 кг. Важно отметить, что в комплекте предусмотрена установка боковой коляски, что увеличивает ширину транспортного средства до 1,9 метра, длину - до 2,3 метра, а высоту - до 1,5 метра. Это решение не только расширяет функционал, но и подчеркивает уникальность модели на российском рынке.
Согласно официальной информации, батарея емкостью 21 кВтч обеспечивает запас хода до 200 километров. Без бокового прицепа мотоцикл способен разогнаться свыше 240 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд. Такой динамики мало кто ожидал от отечественного электромотоцикла, особенно учитывая его основное назначение - сопровождение кортежей высокопоставленных лиц и дипломатических миссий.
В оснащение Aurus Merlon входят современные системы безопасности и комфорта: антиблокировочная и антипробуксовочная системы, подогрев сидений и ручек, электрорегулируемое ветровое стекло, а также сенсорная приборная панель. Такой набор опций редко встречается даже у премиальных мотоциклов, что выделяет Merlon среди конкурентов.
По информации Автостата, появление сертифицированного электромотоцикла отечественной разработки может стать толчком для развития всего сегмента электротранспорта в России. В условиях растущего интереса к экологичным решениям и необходимости модернизации автопарка силовых структур, подобные проекты приобретают особую актуальность. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим расширение линейки Aurus и появление новых моделей, ориентированных не только на государственные нужды, но и на частных покупателей.
Напомним, бренд Aurus был создан как российский ответ на мировые премиальные марки, специализирующиеся на представительских автомобилях и транспорте для первых лиц. Компания известна своими лимузинами и внедорожниками, которые используются в кортежах президента и других высокопоставленных чиновников. Разработка мотоцикла Merlon стала логичным продолжением стратегии по расширению модельного ряда и внедрению инновационных технологий в сегменте транспорта особого назначения.
Проект Aurus Merlon стал одним из самых заметных примеров внедрения современных технологий в российский транспорт. Сочетание высокой мощности, продуманной эргономики и широкого набора опций делает этот электромотоцикл уникальным предложением на рынке. Важно, что разработка велась с учетом специфических требований к безопасности и надежности, что особенно актуально для техники, предназначенной для сопровождения официальных кортежей. В перспективе опыт, полученный при создании Merlon, может быть использован для развития гражданских моделей и дальнейшего продвижения отечественных инноваций в сфере электротранспорта.
