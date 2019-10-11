11 октября 2019, 14:17
Aurus набрал сотни предзаказов
- 59
- 0
Первый официальный шоу-рум Aurus открылся в конце августа 2019 года. Тогда же генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал базовую цену седана. Aurus Senat S600 будет стоить минимум 18 млн рублей. Несмотря на внушительную цифру в Aurus уже поступило более 600 предварительных заказов.
Ранее мы писали
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седаны Aurus Senat, а также ...Читать далее
При этом пока штучная сборка седанов идет силами специалистов НАМИ. Часть автомобилей предназначена для правительственного гаража, и лишь часть поступит в свободную продажу. В 2020 году компания рассчитывает реализовать около 50 машин. Серийное производство стартует в 2021 году на мощностях предприятия Sollers в Татарстане.
Пока в московском шоу-руме Aurus выставлен единственный образец седана Senat. Автомобиль оснащен 4,4-литровым наддувным мотором V8 мощностью около 600 л.с. Aurus Senat представлен в базовой комплектации. В качестве опции доступен пакет «Кабинет», который предусматривает «капитанские» кресла во втором ряду, минибар и подстаканники с системой охлаждения/подогревания напитков. Цены начинаются от 18 млн рублей. Для сравнения новый Mercedes-Maybach S650 можно приобрести за 15 млн рублей.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве