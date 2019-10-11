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11 октября 2019, 14:17

Aurus набрал сотни предзаказов

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Первый официальный шоу-рум Aurus открылся в конце августа 2019 года. Тогда же генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал базовую цену седана. Aurus Senat S600 будет стоить минимум 18 млн рублей. Несмотря на внушительную цифру в Aurus уже поступило более 600 предварительных заказов.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что отечественные автомобили представительского класса пользуются хорошим спросом. В настоящее время от потенциальных клиентов получено свыше 600 предварительных заявок на Aurus. 

При этом пока штучная сборка седанов идет силами специалистов НАМИ. Часть автомобилей предназначена для правительственного гаража, и лишь часть поступит в свободную продажу. В 2020 году компания рассчитывает реализовать около 50 машин. Серийное производство стартует в 2021 году на мощностях предприятия Sollers в Татарстане.

Пока в московском шоу-руме Aurus выставлен единственный образец седана Senat. Автомобиль оснащен 4,4-литровым наддувным мотором V8 мощностью около 600 л.с. Aurus Senat представлен в базовой комплектации. В качестве опции доступен пакет «Кабинет», который предусматривает «капитанские» кресла во втором ряду, минибар и подстаканники с системой охлаждения/подогревания напитков. Цены начинаются от 18 млн рублей. Для сравнения новый Mercedes-Maybach S650 можно приобрести за 15 млн рублей.

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Aurus набрал сотни предзаказов
{{material_127429}}Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что отечественные автомобили представительского класса пользуются хорошим спросом. В настоящее время от потенциальных клиентов получено свыше 600 предварительных заявок на Aurus. При этом пока штучная сборка седанов идет силами специалистов НАМИ. Часть автомобилей предназначена для правительственного гаража, и лишь часть поступит в свободную продажу. В 2020 году компания рассчитывает реализовать около 50 машин. Серийное производство стартует в 2021 году на мощностях предприятия Sollers в Татарстане.Пока в московском шоу-руме Aurus выставлен единственный образец седана Senat. Автомобиль оснащен 4,4-литровым наддувным мотором V8 мощностью около 600 л.с. Aurus Senat представлен в базовой комплектации. В качестве опции доступен пакет «Кабинет», который предусматривает «капитанские» кресла во втором ряду, минибар и подстаканники с системой охлаждения/подогревания напитков. Цены начинаются от 18 млн рублей. Для сравнения новый Mercedes-Maybach S650 можно приобрести за 15 млн рублей.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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