До 107 миллионов: шокирующие цены на Aurus, которые будут только расти

Aurus не снизит цены: новые модели останутся в сегменте люкс

Aurus официально подтвердил: в ближайшие годы бренд не планирует выпускать более доступные автомобили. Это решение может повлиять на рынок премиальных машин в России. Какие альтернативы появятся, что изменится для покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с экспертной точки зрения.

Aurus официально подтвердил: в ближайшие годы бренд не планирует выпускать более доступные автомобили. Это решение может повлиять на рынок премиальных машин в России. Какие альтернативы появятся, что изменится для покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с экспертной точки зрения.

Рынок премиальных автомобилей в России продолжает меняться, и новости о стратегии Aurus вызывают особый интерес у автолюбителей. Компания четко обозначила свою позицию: расширение модельного ряда не приведет к появлению более доступных машин. Это решение важно для тех, кто следит за тенденциями в сегменте люкс и рассчитывал на снижение цен - теперь ожидания придется скорректировать.

Как сообщает Autonews, коммерческий директор Aurus Артем Юсупов подчеркнул, что бренд останется верен своей философии. По его словам, Aurus продолжит развивать линейку, внедрять новые технические решения и совершенствовать силовые установки, но при этом не будет отходить от статуса флагмана среди люксовых автомобилей. «Наша задача - двигаться вперед именно в этом направлении», - отметил представитель компании, давая понять, что массовый сегмент не входит в планы производителя.

В то же время на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года был представлен новый бренд Senat, который ориентирован на премиальный класс, но уже в другой ценовой категории. Юсупов уточнил, что это самостоятельный проект, рассчитанный на иную аудиторию. Стоимость седана Senat 900 стартует от 12 миллионов рублей, а внешне модель напоминает китайский Hongqi H9, хотя передняя часть выполнена в стиле Aurus. Покупателям доступны версии с четырьмя или пятью посадочными местами.

На том же форуме Aurus показал обновленный Senat и его удлиненную Long-версию. По словам Юсупова, цена короткобазной модификации не превысит 48-50 миллионов рублей, а удлиненная версия будет стоить 107 миллионов. Это подтверждает, что компания делает ставку на эксклюзивность и высокий уровень оснащения, а не на массовость.

Интересно, что на фоне этих новостей другие российские производители, напротив, делают акцент на доступности. Например, недавно обновленная Lada Niva Legend сохранила статус одного из самых доступных внедорожников, что подчеркивает разницу в стратегиях между брендами.

Для справки: Aurus - российский бренд, созданный для производства автомобилей представительского класса, который изначально разрабатывался для государственных нужд. В последние годы компания активно выходит на гражданский рынок, но сохраняет ориентацию на премиум-сегмент. Решение не выпускать более дешевые модели может быть связано с желанием сохранить уникальность и престиж марки, а также с особенностями спроса в России. На рынке премиальных авто конкуренция усиливается, и каждый производитель ищет свою нишу. В ближайшие годы можно ожидать появления новых технических решений и расширения ассортимента, но массовых моделей от Aurus ждать не стоит.