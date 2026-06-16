Aurus не уходит с рынка: что на самом деле происходит на заводе в Елабуге

16 июня 2026, 09:42
Aurus опроверг слухи о закрытии завода и готовит обновление Senat
Aurus опроверг слухи о закрытии завода и готовит обновление Senat
Компания Aurus официально заявила, что завод в Елабуге продолжает работу и не планирует закрываться. Производство идет по графику, а коллектив сохраняет рабочие места. В ближайшее время ожидается запуск обновленного седана Senat. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут покупателей - разбираемся в деталях.
Новость о том, что завод Aurus в Елабуге продолжает работу и не собирается закрываться, стала важным сигналом для всех, кто следит за российским автопромом. В условиях, когда слухи о возможных остановках предприятий появляются регулярно, официальное заявление компании снимает напряженность и подтверждает стабильность производства.
Как сообщает «Российская Газета», представители Aurus опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможном закрытии производственной площадки уже нынешней осенью. Якобы заявленный ранее объем в 5000 машин в год оказался недостижимым, а с актуальной потребностью рынка в пару-тройку сотен машин справится и столичный НАМИ. Однако, представители компании официально заявили, что на сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме, а все производственные задачи выполняются в соответствии с утвержденным планом до 2026 года. На заводе трудятся 250 человек, и компания подчеркивает, что все социальные обязательства перед сотрудниками выполняются полностью.
На данный момент на конвейере выпускаются две ключевые модели - седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Параллельно идет активная подготовка к запуску обновленной версии Aurus Senat, что может стать заметным событием для отечественного рынка премиальных автомобилей. По словам представителей компании, все работы ведутся по графику, а любые изменения в планах будут сообщаться только через официальные источники.
Интересно, что на фоне новостей о развитии российских брендов, на мировом рынке также происходят значимые события. Например, китайская компания Chery недавно объявила о запуске новой модели Emta K-car в Японии, что может изменить баланс сил среди производителей. Подробнее о планах Chery и конкуренции с BYD можно узнать в материале о выходе Emta K-car на японский рынок.
Возвращаясь к ситуации с Aurus, стоит отметить, что сохранение стабильной работы завода в Елабуге важно не только для самой компании, но и для всего сегмента отечественного автопрома. Производство автомобилей премиум-класса в России остается редкостью, а успешная реализация таких проектов может стать примером для других производителей. Кроме того, запуск обновленного Aurus Senat способен привлечь внимание новых покупателей и укрепить позиции бренда на внутреннем рынке. Судя по имеющимся данным, компания уверенно смотрит в будущее и не собирается отказываться от своих планов.
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