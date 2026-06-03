Aurus обновил лимузин и удивил кабриолетом - что важно знать сейчас

Aurus показал обновленный Senat Long и кабриолет на ПМЭФ-2026: что изменилось

На ПМЭФ-2026 бренд Aurus представил рестайлинг флагманских моделей Senat и Senat Long, а также напомнил о легендарном кабриолете. Мало кто знает, какие детали изменились и почему это событие может повлиять на рынок представительских авто. Эксперты уже обсуждают, что ждет покупателей и какие нюансы стоит учесть при выборе новой версии.

На ПМЭФ-2026 бренд Aurus представил рестайлинг флагманских моделей Senat и Senat Long, а также напомнил о легендарном кабриолете. Мало кто знает, какие детали изменились и почему это событие может повлиять на рынок представительских авто. Эксперты уже обсуждают, что ждет покупателей и какие нюансы стоит учесть при выборе новой версии.

Для российских автолюбителей, следящих за премиальным сегментом, новость о рестайлинге Aurus Senat Long на ПМЭФ-2026 стала одним из самых заметных событий сезона. Обновление коснулось не только внешности, но и некоторых конструктивных решений, что может изменить восприятие отечественных представительских автомобилей и их позиции на рынке.

Как сообщает Autonews, на стенде Гаража особого назначения ФСО России были представлены сразу две версии: обновленный Senat и удлиненный Senat Long. Внешние перемены бросаются в глаза: появились новые стекла, двери стали больше, а задние крылья получили иную геометрию. Важно, что в версии Long теперь отсутствует традиционная лимузинная вставка, что делает силуэт более лаконичным и современным.

Техническая часть осталась без изменений по сравнению с моделью 2018 года. Под капотом - все тот же 4,4-литровый двигатель мощностью 598 л.с., работающий в паре с девятиступенчатым автоматом и встроенным электромотором. Привод - полный, а подвеска оснащена адаптивными амортизаторами. Однако пневмоподвеска, появившаяся у обычного Senat, для Long не предусмотрена, что может стать важным нюансом для ценителей максимального комфорта.

Особое внимание на экспозиции привлек кабриолет Aurus Senat, который уже успел стать символом парадов Победы последних лет. Его появление на стенде напомнило о традициях отечественного автопрома и подчеркнуло преемственность поколений. Рядом с ним был выставлен и легендарный ЗИС-110Б - четырехдверный фаэтон, который в свое время стал символом послевоенной эпохи и парадных мероприятий.

Интересно, что на фоне возвращения отечественных брендов и появления новых моделей, как это недавно произошло с Volga, о чем мы писали в материале о старте продаж новых моделей Volga, рестайлинг Aurus выглядит как ответ на растущий спрос на премиальные автомобили российского производства. Это событие может стать сигналом для других производителей, что рынок представительских авто в России продолжает развиваться, несмотря на внешние ограничения.

Для справки: бренд Aurus был создан специально для нужд высших государственных лиц, но постепенно стал доступен и для частных покупателей. Модели Senat и Senat Long отличаются не только размерами, но и уровнем оснащения. Кабриолет Aurus Senat впервые был показан широкой публике на параде Победы в 2019 году и с тех пор стал одним из самых узнаваемых автомобилей страны. Появление обновленных версий на ПМЭФ-2026 может указывать на планы по дальнейшему развитию линейки и усилению позиций Aurus на внутреннем рынке.