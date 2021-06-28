28 июня 2021, 12:13
Aurus рассказал об экспортных перспективах
В конце мая на автозаводе в Елабуге стартовало серийное производство автомобилей Aurus. Пока их отгружают только российским дилерам, но в перспективе большую часть машин будут отправлять на экспорт.
Дарья Климова Фото: ТАСС
Ранее мы писали
Японские журналисты опубликовали подробный материал о российской люксовой марке представительских автомобилей ...Читать далее
Сейчас на заводе Sollers в Елабуге собирают седаны Aurus Senat. В подготовку производства было инвестировано порядка 2 млрд рублей. Мощность предприятия составляет до 5 тысяч автомобилей в год. В 2022-м к «Сенату» на конвейере присоединится внедорожник Komendant. До мая автомобили Aurus в формате мелкой серии собирали силами специалистов ФГУП «НАМИ».
Упомянутые модели: Aurus Сенат (от 18 000 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Новости по теме
Aurus Senat «как у путина» отныне можно делать неограниченным тиражом
17.06.2021, 15:14
Встреча Путина и Байдена: на чем приехали президенты
16.06.2021, 16:47
Японцы пришли в восторг от российского Aurus
13.06.2021, 12:17
Страховка на Aurus Senat обойдется в 500 тысяч рублей
02.06.2021, 11:57
Aurus получил версию на водороде
31.05.2021, 16:49
Новости по теме
Aurus Senat «как у путина» отныне можно делать неограниченным тиражом
17.06.2021, 15:14
Встреча Путина и Байдена: на чем приехали президенты
16.06.2021, 16:47
Японцы пришли в восторг от российского Aurus
13.06.2021, 12:17
Страховка на Aurus Senat обойдется в 500 тысяч рублей
02.06.2021, 11:57
Aurus получил версию на водороде
31.05.2021, 16:49
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа Aurus Сенат
Купить Aurus Senat 2021 в Москве
106 900 000 Р
Купить Aurus Senat 2021 в Москве
69 900 000 Р
Купить Aurus Senat 2021 в МосквеОбъявления о продаже Aurus Сенат
106 900 000 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин