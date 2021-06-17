Aurus Senat «как у путина» отныне можно делать неограниченным тиражом
ОТТС на Aurus Senat оформлен на три года, его срок действия продлится до 10 июня 2024 года. Документ дает право производителю в данный период выпускать зарегистрированную модель неограниченным тиражом.
110KM.RU ранее писал о том, что на люксовый седан действовал лимит — не более 150 единиц. В новом ОТТС в техническом плане модель не претерпела никаких изменений. Таким образом, компания Aurus сможет выпускать представительский седан длиной 5 632 мм. в том количестве, котором посчитает нужным.
Полноприводный базовый вариант Senat имеет индекс 4123, заднеприводная модификация производится с индексом 412302. Модель оснащена гибридной силовой установкой. Двигатель внутреннего сгорания представлен 4,4-литровым V8 НАМИ-4123 мощностью 598 л. с., ещё 38 л.с. дает электромотор (на пике - до 63 л. с.). В паре с силовой установкой сочетается 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия КАТЕ-R932.
В топовой модификации предусмотрено бронирование автомобиля. Бронированные Senat имеют отдельный ОТТС с лимитом выпуска 128 экземпляров.
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