Цена Aurus Senat выросла после обновления и теперь удивляет всех

Aurus Senat Long после рестайлинга: старт продаж и цены от 117 млн рублей

Дилеры начали принимать заказы на обновленный Aurus Senat Long, и цены оказались выше ожиданий: от 117 до 150 млн рублей. Почему стоимость так выросла, какие изменения появились и что ждет покупателей - разбираемся, что важно знать перед заказом. Мало кто знает, что сроки ожидания теперь растянулись почти на два года.

Дилеры начали принимать заказы на обновленный Aurus Senat Long, и цены оказались выше ожиданий: от 117 до 150 млн рублей. Почему стоимость так выросла, какие изменения появились и что ждет покупателей - разбираемся, что важно знать перед заказом. Мало кто знает, что сроки ожидания теперь растянулись почти на два года.

Российский рынок премиальных автомобилей снова удивил: рестайлинговый Aurus Senat Long уже доступен для заказа, и его стоимость стартует с отметки 117 млн рублей. Для автолюбителей это не просто новость о запуске продаж - речь идет о заметном изменении ценовой политики и подхода к комплектации отечественного люксового сегмента. Как сообщает Autonews, дилеры начали принимать заявки на новую версию, а интерес к модели подогревает не только обновленный дизайн, но и эксклюзивные опции.

В официальном центре «Панавто» корреспонденту пояснили, что базовая небронированная версия Aurus Senat Long после рестайлинга стоит 117 млн рублей, а бронированный вариант обойдется уже в 140 млн. При этом техническая часть осталась прежней: под капотом - 4,4-литровый V8 мощностью 598 л.с., девятиступенчатый автомат и полный привод. Главные перемены - в экстерьере и интерьере: удлиненный кузов, новая форма задней двери, переработанные передняя и задняя части, а также полностью обновленный салон.

Менеджеры отмечают, что теперь удлинение кузова реализовано за счет увеличенной задней двери, что визуально делает автомобиль более гармоничным. В дорестайлинговой версии удлинение достигалось вставкой по центру, и это решение не всегда нравилось покупателям. Теперь же акцент смещен на комфорт и статус, а список опций расширился: за дополнительную плату доступны Wi-Fi роутер, Apple TV и Android TV, флагштоки, швартовочный комплект, аудиосистема Hi-End Plus, сиденья с тонкой спинкой, ковры из овчины и даже комплект «Запасное колесо».

Сроки ожидания тоже изменились: если оформить заказ сейчас, автомобиль будет готов только к концу 2026 года или даже в начале 2027-го. В другом дилерском центре «Aurus Авилон» пока не называют точную цену, но ориентируются на диапазон до 150 млн рублей. Производство одного экземпляра занимает около полугода, что дополнительно подчеркивает эксклюзивность модели.

В пресс-службе Aurus подчеркивают, что новая версия точно не будет дешевле предыдущей, а значит, ценовой рост - это устойчивая тенденция для сегмента отечественных люксовых автомобилей. На фоне этого интерес вызывает и появление конкурентов: недавно на рынке был представлен Hongqi Goya, который стал самым дорогим китайским автомобилем в истории России. Это создает дополнительную интригу и подталкивает покупателей к сравнению предложений.

Для тех, кто следит за премьерами и новинками, важно отметить, что официальная презентация Aurus Senat Long состоится на ПМЭФ-2026. К этому времени спрос на эксклюзивные автомобили может еще вырасти, а сроки ожидания - увеличиться. Важно помнить, что подобные модели становятся не только символом статуса, но и объектом инвестиций: их стоимость со временем может только расти, особенно на фоне ограниченного производства и высокого спроса.

Если рассматривать рынок эксклюзивных автомобилей шире, стоит обратить внимание на другие необычные предложения. Например, недавно обсуждалась продажа уникального УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и коробкой передач Porsche - такие проекты тоже находят своих покупателей, несмотря на высокую цену. Подробнее о подобных случаях можно узнать в материале о редких внедорожниках, собранных из топовых деталей, по этой ссылке.

В целом, запуск обновленного Aurus Senat Long подтверждает, что российский рынок премиальных автомобилей становится все более конкурентным и разнообразным. Для покупателей это означает не только новые возможности, но и необходимость внимательно подходить к выбору комплектации и сроков заказа. Судя по всему, в ближайшие годы интерес к таким моделям будет только расти, а эксклюзивность - становиться еще более ценной.