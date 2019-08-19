19 августа 2019, 09:31
Aurus Senat неожиданно подешевел на 10 млн рублей
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Официальные продажи автомобилей российского люксового бренда Aurus еще не начались, а информация о ценах появляется с разбросом в 10 млн рублей. Окончательные цифры обещают объявить по время открытия шоу-рума 23 августа.
Aurus Senat
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В начале июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что седан Aurus Senat будет стоить около 18 млн рублей. Сейчас журналистам «Российской газеты» стало известно, что цена небронированной версии седана будет начинаться от 8 млн рублей. Но пока не наладят серийный выпуск, базовый седан может стоить от 12 млн рублей. Сейчас, напомним, автомобили небольшими партиями собирают на мощностях НАМИ, что делает производство существенно дороже. Стоимость бронированной версии Senat S600 и лимузинов Senat L700 не называется даже примерно.
Окончательные цены на седаны Aurus Senat узнаем через несколько дней. Первый шоу-рум марки откроется в «Москва-Сити» на территории IQ-квартала. Площадь автосалона «Панавто» составит порядка 170 кв. метров. Открытие автосалона «Авилона», второго дилера Aurus, запланировано на октябрь – декабрь 2019 года. Шоу-рум разместится на территории бывшего завода ЗИЛ.
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подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
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