Король Малайзии выбрал российский лимузин и удивил автолюбителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 14:53

Aurus Senat в гараже короля Малайзии: новый символ партнерства России и Азии

Aurus Senat в гараже короля Малайзии: новый символ партнерства России и Азии

Король Малайзии выбрал российский лимузин и удивил автолюбителей

Aurus Senat в гараже короля Малайзии: новый символ партнерства России и Азии

Король Малайзии султан Ибрагим пополнил свой автопарк редким лимузином Aurus Senat. Почему этот выбор вызвал интерес у экспертов и что это значит для отношений между странами - разбираемся, как необычная покупка может повлиять на рынок и престиж российских авто за рубежом.

Король Малайзии султан Ибрагим пополнил свой автопарк редким лимузином Aurus Senat. Почему этот выбор вызвал интерес у экспертов и что это значит для отношений между странами - разбираемся, как необычная покупка может повлиять на рынок и престиж российских авто за рубежом.

Новость о том, что король Малайзии султан Ибрагим стал владельцем лимузина Aurus Senat, вызвала живой отклик среди российских автолюбителей. Это событие не только подчеркивает растущий интерес к отечественным премиальным автомобилям за пределами России, но и демонстрирует, как российский автопром способен удивлять даже самых требовательных клиентов на международной арене.

По информации, опубликованной на официальной странице монарха в соцсетях, лимузин Aurus Senat теперь занимает особое место в личной коллекции султана. В публикации отмечается, что появление этого автомобиля у Его Величества Верховного правителя Малайзии рассматривается как знак уважения и символ крепкой дружбы между Малайзией и Российской Федерацией. Такой жест редко остается незамеченным, ведь речь идет не просто о покупке, а о своеобразном дипломатическом сигнале.

Интересно, что детали приобретения не раскрываются: неизвестно, был ли автомобиль куплен или преподнесен в качестве подарка. Однако сам факт появления Aurus Senat в гараже малайзийского монарха уже стал поводом для обсуждений среди экспертов и поклонников автомобильной индустрии. Многие отмечают, что подобные события способствуют укреплению имиджа российских автомобилей на мировом рынке и могут стать толчком для новых экспортных контрактов.

Стоит напомнить, что султан Ибрагим недавно был замечен среди почетных гостей президента РФ Владимира Путина на праздновании Дня Победы. Это еще раз подчеркивает тесные связи между странами и интерес к российским технологиям и разработкам. Для российского автопрома такой выбор - не только престиж, но и возможность заявить о себе на новых рынках, где конкуренция среди премиальных брендов традиционно высока.

Появление Aurus Senat в личном автопарке короля Малайзии - это не просто новость о покупке автомобиля, а важный сигнал для всей отрасли. Российские производители получают шанс доказать, что способны создавать машины, достойные внимания мировых лидеров. А для автолюбителей в России это еще один повод гордиться отечественными разработками и следить за тем, как меняется отношение к российским автомобилям за рубежом.

Упомянутые модели: Aurus Senat
Упомянутые марки: Aurus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Аурус

Похожие материалы Аурус

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Ставропольский край Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться