2 марта 2020, 07:54
Aurus собрал свыше 700 предзаказов
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Фото: ТАСС
Российская марка люксовых автомобилей Aurus набрала уже более 700 предварительных заказов. Серийная сборка седанов Aurus Senat стартует в мае следующего года. Еще годом позже наладят выпуск внедорожников Aurus Komendant.
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Пока мелкосерийная сборка автомобилей Aurus осуществляется силами специалистов НАМИ. Конвейер в Елабуге должен заработать в мае 2021 года. Первыми с него сойдут седаны Aurus Senat. Примерно через 14 месяцев после этого к седанам присоединятся внедорожники Aurus Komendant.
Семейство автомобилей Aurus будет включать в себя лимузин, седан, внедорожник, минивен, а также мотоциклы, которые планируют выпускать под маркой «ИЖ». Кроме того, на базе седана уже построены парадные кабриолеты. Они приняли участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2019 года. Не исключено, что со временем и они поступят в свободную продажу.
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