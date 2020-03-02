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2 марта 2020, 07:54

Aurus собрал свыше 700 предзаказов

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Фото: ТАСС
Российская марка люксовых автомобилей Aurus набрала уже более 700 предварительных заказов. Серийная сборка седанов Aurus Senat стартует в мае следующего года. Еще годом позже наладят выпуск внедорожников Aurus Komendant.
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Желающих приобрести автомобиль новой российской марки класса «Люкс» становится все больше. Как рассказал в интервью журналистам РИА «Новости» генеральный директор компании Адиль Ширинов, к настоящему моменту поступило более 700 заявок от потенциальных клиентов. Из них 65 находятся на преддоговорной стадии, когда покупатели готовы заключать контракт.

Пока мелкосерийная сборка автомобилей Aurus осуществляется силами специалистов НАМИ. Конвейер в Елабуге должен заработать в мае 2021 года. Первыми с него сойдут седаны Aurus Senat. Примерно через 14 месяцев после этого к седанам присоединятся внедорожники Aurus Komendant.

Семейство автомобилей Aurus будет включать в себя лимузин, седан, внедорожник, минивен, а также мотоциклы, которые планируют выпускать под маркой «ИЖ». Кроме того, на базе седана уже построены парадные кабриолеты. Они приняли участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2019 года. Не исключено, что со временем и они поступят в свободную продажу.


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Отзывы по теме
Запатентованы имена новых моделей Aurus
Ни к чему душе парча, Ни медаль, ни ордена, Шуба с царского плеча. Чтобы в страх загнать врага, Подарите мне коня, Возвеличевшего Русь Под названьем "Аурус".
Choro
Кабриолет Aurus вывели на дорожные тесты
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
Денис
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Aurus собрал свыше 700 предзаказов
{{material_127332}}Желающих приобрести автомобиль новой российской марки класса «Люкс» становится все больше. Как рассказал в интервью журналистам РИА «Новости» генеральный директор компании Адиль Ширинов, к настоящему моменту поступило более 700 заявок от потенциальных клиентов. Из них 65 находятся на преддоговорной стадии, когда покупатели готовы заключать контракт.Пока мелкосерийная сборка автомобилей Aurus осуществляется силами специалистов НАМИ. Конвейер в Елабуге должен заработать в мае 2021 года. Первыми с него сойдут седаны Aurus Senat. Примерно через 14 месяцев после этого к седанам присоединятся внедорожники Aurus Komendant.Семейство автомобилей Aurus будет включать в себя лимузин, седан, внедорожник, минивен, а также мотоциклы, которые планируют выпускать под маркой «ИЖ». Кроме того, на базе седана уже построены парадные кабриолеты. Они приняли участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2019 года. Не исключено, что со временем и они поступят в свободную продажу.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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