Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 05:27

Чем удивляет российский бренд Aurus: роскошь в небе и новые технологии для деловых путешествий

Не только автомобили: что еще выпускается под премиальным российским брендом Aurus

Российский Aurus расширяет горизонты: бренд представил бизнес-джет на базе SSJ 100 и вертолет с эксклюзивной отделкой. Новинки обещают изменить представление о комфорте и статусе в деловых перелетах.

Российский бренд Aurus, который до недавнего времени ассоциировался исключительно с представительскими автомобилями для первых лиц страны, неожиданно вышел на новый уровень. Еще на авиасалона в Дубае компания представила: бизнес-джет на базе Sukhoi Superjet 100 и вертолет класса люкс. Это событие не только расширяет границы, но и приводит к амбициям бренда России в сегменте премиального транспорта.

Главная интрига - бизнес-джет Aurus, созданный на платформе отечественного SSJ 100. В отличие от стандартной версии, интерьер самолета полностью переосмыслен: салон разделен на два отделения зоны. Одна из них для работы и приема пищи, другая – для отдыха, где установлены мягкие диваны и современные ЖК-экраны. В комплектации предусмотрены усиленная шумоизоляция, интеллектуальная система управления IFEC/CMS, полноценная кухня, три отдельных санузла и даже отдельная спальня. За дополнительную плату доступны такие опции, как выдвижной трап, спутниковая связь, душевая кабина, Wi-Fi и IPTV.

Фото: aurus-world.com

Технические характеристики тоже впечатляют. Базовая дальность полета составляет 4710 километров, а с двойным топливным баком - до 7200 километров без дозаправки. Это позволяет организовать беспосадочные перелеты, например, из Москвы во Владивосток. При этом стоимость Aurus Business Jet увеличивается от 39 до 50 миллионов долларов, что заметно ниже цен на зарубежные аналоги, такие как Boeing, где цена начинается с 60 миллионов.

Вертолет также представлен в арсенале Aurus, выполненный на базе модели «Ансат». Здесь ставка сделана на комфорт и индивидуальность: салон рассчитан на пять пассажиров, отделан натуральной кожей и шпонированным алюминием. В оснащение предусмотрена сенсорная система затемнения окон, индивидуальное освещение и вентиляция, а также USB-порты для зарядки гаджетов. Вертолет оснащен двумя двигателями мощностью по 630 л.с., максимальная скорость 275 км/ч.

Параллельно Aurus продолжает развивать автомобильное направление. В линейке уже есть седаны и лимузины Senat, внедорожник Komendant с гибридной силовой установкой, а также планы по выпуску кабриолета и экологически чистой версии на водородных топливных элементах. 

Появление авиационных новинок под маркой Aurus — это не просто расширение продуктовой линейки, а попытка создать целую экосистему для состоятельных клиентов, где роскошь и технологичность становятся стандартом. Подобный подход может изменить расстановку сил на рынке премиального транспорта и задать новые ориентиры для российских производителей.

Упомянутые марки: Aurus
Похожие материалы Аурус

