Autoliv разрабатывает шлем со встроенной подушкой безопасности
Автопроизводители пытаются решить проблему с велосипедистами по-своему. Они оснащают машины системами автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.
Несколько лет назад Volvo представила концепцию с активным капотом и внешней подушкой безопасности:
Служба доставки Nuro также добавила в свои автомобили внешние подушки безопасности:
Autoliv ранее уже присматривался к внешним подушкам безопасности, в том числе и для скутеров:
Однако внешняя подушка безопасности в автомобиле защитит только тех велосипедистов, которым «повезет» угодить под машину с таким продвинутым оснащением. Также существует автоматически раскрывающаяся защита головы Hövding 3, похожая на подушку безопасности. В исходном состоянии она выглядит как воротник, а при столкновении автоматически раскрывается в виде капюшона.
Но специалисты Autoliv и POC решили пойти еще дальше и совместно разрабатывают велосипедный шлем со встроенной подушкой безопасности. Она будет действовать как первоначальный поглотитель энергии, а расположенный под ней шлем сможет дополнительно смягчать удар.
Предварительные испытания велошлема со встроенной подушкой безопасности доказали свою эффективность. Сочетание эйрбега и шлема способно значительно улучшить защиту и уменьшить последствия ударов. Риск для велосипедиста получить умеренные или смертельные травмы головы снижается с 80% до 30% при столкновении на скорости в 20 км/ч. Подобного эффекта удалось достигнуть без критического ущерба для конструкции, веса или комфорта шлема. Пока разработка находится на стадии прототипа.
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Aurus показал новую версию седана: ему не нужен бензин
На открывшейся сегодня, 4 июля, в Екатеринбурге выставке Иннопром представили необычную модификацию люксового седана Aurus Senat. Автомобиль может разгоняться до первой «сотни» за 4 секунды и не потреблять ни грамма бензина.Читать далее
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Самые страшные и дорогие отзывы автомобилей в истории
Один из самых крупных скандалов в автопроме, разгоревшийся в 2015 году, связан с дизельными моторами Volkswagen,. Выяснилось, что компания намеренно занижала показатели выбросов. Тогда Volkswagen был вынужден отозвать миллионы автомобилей и уплатить астрономические штрафы. Но манипуляции с экологией не таили в себе прямой угрозы жизни.Читать далее
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30.06.2022, 12:20
Главный дизайнер Citroen DS хочет убрать из автомобилей все экраны
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-
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