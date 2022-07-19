Autoliv разрабатывает шлем со встроенной подушкой безопасности

Ранее мы писали Что такое «правило двух секунд»? Когда речь заходит о безопасном вождении, одно из самых главных правил, которого следует придерживаться всем ... Читать далее

Компании Autoliv и POC, специализирующиеся на производстве различных систем безопасности, ведут совместную работу над велосипедным шлемом со встроенным эйрбегом. Когда велосипедиста сбивает машина, он в большинстве случаев получает травму головы – при ударе об асфальт или лобовое стекло. К сожалению, современные велосипедные шлемы способны защитить лишь от незначительных ударов. При столкновении на более высоких скоростях (20 км/ч) они практически бесполезны.

Автопроизводители пытаются решить проблему с велосипедистами по-своему. Они оснащают машины системами автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.

Несколько лет назад Volvo представила концепцию с активным капотом и внешней подушкой безопасности:

Служба доставки Nuro также добавила в свои автомобили внешние подушки безопасности:

Autoliv ранее уже присматривался к внешним подушкам безопасности, в том числе и для скутеров:

Однако внешняя подушка безопасности в автомобиле защитит только тех велосипедистов, которым «повезет» угодить под машину с таким продвинутым оснащением. Также существует автоматически раскрывающаяся защита головы Hövding 3, похожая на подушку безопасности. В исходном состоянии она выглядит как воротник, а при столкновении автоматически раскрывается в виде капюшона.

Но специалисты Autoliv и POC решили пойти еще дальше и совместно разрабатывают велосипедный шлем со встроенной подушкой безопасности. Она будет действовать как первоначальный поглотитель энергии, а расположенный под ней шлем сможет дополнительно смягчать удар.

Предварительные испытания велошлема со встроенной подушкой безопасности доказали свою эффективность. Сочетание эйрбега и шлема способно значительно улучшить защиту и уменьшить последствия ударов. Риск для велосипедиста получить умеренные или смертельные травмы головы снижается с 80% до 30% при столкновении на скорости в 20 км/ч. Подобного эффекта удалось достигнуть без критического ущерба для конструкции, веса или комфорта шлема. Пока разработка находится на стадии прототипа.

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