Automechanika Astana – точка притяжения автобизнеса
Фото: пресс-служба Automechanika Astana
Фото: пресс-служба Automechanika Astana
Фото: пресс-служба Automechanika Astana
Фото: Automechanika Astana
Гости выставки получат возможность установить прямые контакты с нужными компаниями, наладить новые цепочки поставок и лично обговорить детали. Уже подтвердили свое участие компании Meiji Sangyo Company, TruckMotors, Боненкамп, Oscar Lubricants, Автоград, Автостандарт, а также китайские Huasheng, Roadboss, Zhejiang Gold Intelligent Suspension Corp и Newland. Кроме того, множество брендов можно будет найти на стенде BrainStorm – одного из крупнейших интернет-магазинов оборудования для автосервисов в России.
Традиционно на одной площадке с Automechanika Astana пройдет выставка коммерческого транспорта и строительной техники Komtrans Astana | Futuroad Expo Astana. В этом году к проекту вновь присоединится постоянный участник СВС Транс, который представляет запчасти для техники брендов Isuzu, Man, Komatsu, Volvo, Carrier. Среди новичков – группа компаний «Центр пожарной безопасности», впервые участвующая в мероприятии со своим противопожарным оборудованием.
Деловая программа с участием экспертов из Казахстана, России и других стран включает семинары, круглые столы и мастер-классы. Уже сейчас на сайте Automechanika Astana и Komtrams Astana открыта онлайн-регистрация. Здесь же можно оставить заявку на бронирование выставочного стенда.
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10.02.2023, 15:22
Стартовали продажи нового стильного кроссовера: 224 силы за 3,3 млн рублей
Компания Changan объявила о начале официальных продаж нового спортивного купеобразного кроссовера Changan CS85 Coupe. Новинку предлагают в богатой комплектации с мощным 2,0-литровым турбомотором.Читать далее
-
10.02.2023, 13:45
В Подмосковье обезвредили банду автоподставщиков: пенсионерку, подростка и шеф-повара
Сотрудники уголовного розыска Московской области задержали троих местных жителей по подозрению в мошенничестве. На их счету не менее шести инсценированных ДТП. Возглавляла банду предприимчивая пенсионерка.Читать далее
-
10.02.2023, 12:21
Обновленный кроссовер Volkswagen получил более премиальный салон, но лишился моторов V6
Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Atlas, известный российским автолюбителям под именем Teramont. Модель отличается свежим дизайном и основательно переработанным интерьером, но теперь доступна исключительно с 2,0-литровыми «турбочетверками».Читать далее
-
10.02.2023, 09:42
Названы самые надежные автомобили 2023 года
Эксперты американского агентства JD Power опубликовали результаты ежегодного исследования надежности автомобилей. Они отметили, что машины становятся все более надежными, а возникающие проблемы, в основном, связаны с электроникой.Читать далее
-
10.02.2023, 08:55
Более 300 тысяч человек подали коллективный иск к Mercedes-Benz Group
Вокруг концерна Mercedes-Benz Group AG разгорается очередной скандал. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению коллективного иска, поданного с немецкому автопроизводителю.Читать далее
-
10.02.2023, 08:16
Власти предлагают разрешить инвалидам парковаться бесплатно бессрочно
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР и еще несколько сенаторов выступили с предложением разрешить инвалидами бесплатно пользоваться платными парковками, расположенными вблизи социальных объектов.Читать далее
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