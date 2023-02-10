Automechanika Astana – точка притяжения автобизнеса

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В середине апреля в международном выставочном центре EXPO откроется крупнейшая выставка товаров и услуг для автобизнеса и постпродажного обслуживания автомобилей. Организаторы подчеркивают, что в этом году интерес к мероприятию еще выше, чем в прошлом. Участники уже забронировали более 2 000 метров выставочных площадей. Автобизнес активно адаптируется к изменившимся условиям, а на выставке Automechanika Astana можно найти клиентов, партнеров и решения не только со всего ЕАЭС, но и других стран: Испании, Таиланда, Японии, Латвии, Польши, Беларуси, США, ОАЭ. Отдельный павильон отведут производителям из Китая.

Гости выставки получат возможность установить прямые контакты с нужными компаниями, наладить новые цепочки поставок и лично обговорить детали. Уже подтвердили свое участие компании Meiji Sangyo Company, TruckMotors, Боненкамп, Oscar Lubricants, Автоград, Автостандарт, а также китайские Huasheng, Roadboss, Zhejiang Gold Intelligent Suspension Corp и Newland. Кроме того, множество брендов можно будет найти на стенде BrainStorm – одного из крупнейших интернет-магазинов оборудования для автосервисов в России.

Фото: пресс-служба Automechanika Astana

Традиционно на одной площадке с Automechanika Astana пройдет выставка коммерческого транспорта и строительной техники Komtrans Astana | Futuroad Expo Astana. В этом году к проекту вновь присоединится постоянный участник СВС Транс, который представляет запчасти для техники брендов Isuzu, Man, Komatsu, Volvo, Carrier. Среди новичков – группа компаний «Центр пожарной безопасности», впервые участвующая в мероприятии со своим противопожарным оборудованием.

Деловая программа с участием экспертов из Казахстана, России и других стран включает семинары, круглые столы и мастер-классы. Уже сейчас на сайте Automechanika Astana и Komtrams Astana открыта онлайн-регистрация. Здесь же можно оставить заявку на бронирование выставочного стенда.

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