Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 19:14

Autorepar начал продажи новых комплектов ГРМ для популярных иномарок в России

Autorepar начал продажи новых комплектов ГРМ для популярных иномарок в России

Какие автомобили теперь можно обслуживать с новыми наборами ГРМ Autorepar и что изменилось для владельцев

Autorepar начал продажи новых комплектов ГРМ для популярных иномарок в России

На российском рынке появились сертифицированные комплекты ГРМ Autorepar для популярных европейских и азиатских авто. Что это значит для владельцев, какие преимущества и где купить - разбираемся подробно.

На российском рынке появились сертифицированные комплекты ГРМ Autorepar для популярных европейских и азиатских авто. Что это значит для владельцев, какие преимущества и где купить - разбираемся подробно.

Российские автомобилисты получили возможность обслуживать свои машины с помощью новых комплектов ГРМ под брендом Autorepar - это событие может заметно упростить жизнь владельцам иномарок, ведь речь идет о сертифицированных решениях для широкого спектра моделей. В условиях, когда рынок автозапчастей переживает серьезные перемены, появление таких наборов становится особенно актуальным.

По информации пресс-службы «Пежо Ситроен Рус», в каждый комплект Autorepar входят все основные элементы газораспределительного механизма: ремни, ролики и натяжители. Все детали проходят совместное тестирование, что минимизирует риск несовместимости и преждевременного износа - проблема, с которой сталкиваются многие владельцы при самостоятельном подборе запчастей.

Комплекты рассчитаны на послепродажное обслуживание автомобилей европейских и азиатских марок, которые наиболее востребованы в России. В их числе - Renault, Volkswagen, Peugeot, Skoda, Citroen, Nissan, Suzuki, Opel и другие. Такой подход позволяет охватить значительную часть автопарка страны, что особенно важно на фоне ограниченного ассортимента оригинальных деталей.

Важным преимуществом новых комплектов называют соответствие международному стандарту IATF 16949:2016, что подтверждает высокое качество производства. При изготовлении ремней используются материалы, устойчивые к воздействию высоких температур, моторных масел и охлаждающих жидкостей. Прецизионные ролики и натяжители обеспечивают стабильное натяжение и снижают уровень шума, что положительно сказывается на ресурсе двигателя и комфорте эксплуатации.

Официальная гарантия на комплекты ГРМ Autorepar составляет два года. Приобрести их можно у дилеров Peugeot и Citroen, в сервисных центрах Eurorepar Car Service, а также на популярных онлайн-платформах. Такой широкий выбор точек продаж делает новинку доступной для большинства российских автомобилистов.

Стоит отметить, что Autorepar уже зарекомендовал себя на рынке благодаря выпуску деталей подвески и компонентов рулевого управления. Теперь ассортимент расширился, что говорит о стремлении бренда занять прочные позиции в сегменте послепродажного обслуживания.

Интересно, что на фоне роста интереса к качественным запчастям для иномарок, на рынке появляются и другие необычные предложения. Например, недавно в Волгограде выставили на продажу 17-летний седан Audi A4 с минимальным пробегом, о чем рассказывалось в материале о редких находках на вторичном рынке. Это еще раз подчеркивает, насколько востребованы решения для обслуживания и ремонта автомобилей, которые давно не выпускаются, но продолжают эксплуатироваться в России.

Как пишет «Движок», расширение ассортимента Autorepar - это не просто очередная новость о новых деталях, а важный шаг для всего рынка автосервиса. В условиях, когда многие владельцы вынуждены искать альтернативы оригинальным запчастям, появление сертифицированных комплектов с гарантией становится настоящим спасением. Особенно для тех, кто привык к европейскому качеству и не готов рисковать надежностью своего автомобиля.

Упомянутые марки: Peugeot, Citroen, Volkswagen, Renault, Skoda, Nissan
