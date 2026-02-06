Какие новые запчасти Autorepar появились у дилеров и почему это важно для владельцев популярных авто

Autorepar расширяет ассортимент: детали подвески теперь доступны в России

Вышло исследование: на российском рынке стартовали продажи деталей подвески Autorepar, охватывающих более 140 позиций. Новинки подходят для популярных моделей, включая отечественные и китайские авто. Что это меняет для автовладельцев - разбираемся подробно.

Российские автомобилисты получили долгожданную новость: на рынке появились новые детали подвески и элементы рулевого управления под брендом Autorepar. Это событие может существенно повлиять на рынок послепродажного обслуживания, ведь речь идет о комплектующих, которые подходят для широкого спектра популярных моделей - от отечественных до зарубежных, включая быстро растущий сегмент китайских автомобилей.

Как сообщает пресс-служба компании, стартовый ассортимент насчитывает более 140 позиций. В него вошли шаровые опоры, рычаги подвески, рулевые тяги, наконечники рулевых тяг и стойки стабилизатора. Такой выбор позволяет закрыть основные потребности сервисных центров и частных владельцев, которые сталкиваются с необходимостью регулярного обслуживания ходовой части.

Особое внимание стоит уделить тому, что детали Autorepar производятся на предприятии, уже зарекомендовавшем себя как поставщик компонентов для мировых автоконвейеров. Производственный процесс сертифицирован по международному стандарту IATF 16949:2016, что гарантирует соответствие высоким требованиям к качеству и безопасности. Для российского рынка это особенно актуально: многие автовладельцы сталкиваются с проблемой подделок и некачественных аналогов, а здесь предлагается сертифицированный продукт с расширенной гарантией.

Гарантийные условия также заслуживают отдельного упоминания. На все детали подвески Autorepar распространяется расширенная гарантия - 24 месяца или 60 тысяч километров пробега. Это серьезный аргумент для тех, кто привык тщательно подходить к выбору комплектующих и рассчитывает на долгий срок службы.

Приобрести новинки можно у официальных дилеров Peugeot и Citroen, а также в сервисных центрах Eurorepar Car Service. Для удобства покупателей детали доступны и на популярных онлайн-площадках, что особенно важно в условиях современной логистики и растущего спроса на дистанционные покупки.

В контексте последних изменений на рынке автозапчастей, появление новых позиций Autorepar выглядит как своевременный ответ на запросы владельцев автомобилей, которые ищут надежные и доступные решения для обслуживания своих машин. Особенно это актуально для владельцев Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Lada Largus и моделей китайских брендов, которые в последние годы заметно увеличили свою долю на дорогах России.

В начале февраля ассортимент Autorepar уже пополнился каркасными щетками стеклоочистителя, что стало первым шагом к расширению линейки. Теперь же компания делает акцент на деталях подвески и рулевого управления, что логично с учетом сезонного спроса и особенностей эксплуатации автомобилей в российских условиях.

Как пишет пресс-служба «Пежо Ситроен Рус», расширение ассортимента Autorepar - это не просто очередная новинка, а стратегический шаг, который может изменить расстановку сил на рынке автозапчастей. Для российских автовладельцев это означает больше возможностей для выбора и уверенность в качестве приобретаемых деталей.