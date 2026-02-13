Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

13 февраля 2026, 15:53

Какие новые детали Autorepar выпустил для европейских, азиатских и китайских автомобилей в России

На российском рынке появились ступицы и подшипники Autorepar, соответствующие международным стандартам. Почему это событие может изменить подход к ремонту и обслуживанию машин - разбираемся в деталях.

Российские автомобилисты получили долгожданную новость: ассортимент автозапчастей под брендом Autorepar пополнился ступицами и ступичными подшипниками. Это решение особенно актуально на фоне роста числа машин европейских, азиатских и, что важно, китайских марок на дорогах страны. Теперь владельцы таких авто могут рассчитывать на качественные комплектующие для ремонта и обслуживания, не опасаясь за совместимость и надежность.

Как отмечает пресс-служба «Пежо Ситроен Рус», новые детали предназначены для послепродажного обслуживания и ремонта автомобилей, которые пользуются спросом у российских водителей. В первую очередь речь идет о моделях, составляющих основу автопарка - от европейских бестселлеров до стремительно набирающих популярность китайских брендов. В условиях, когда оригинальные запчасти становятся все менее доступными, появление альтернативных решений, соответствующих строгим стандартам, приобретает особое значение.

Производство ступиц и подшипников Autorepar организовано на тех же предприятиях, где выпускаются оригинальные комплектующие для крупных автоконцернов. Это гарантирует не только высокое качество, но и соответствие международным стандартам ISO и IATF. Каждая партия проходит обязательное тестирование, что позволяет избежать неприятных сюрпризов при эксплуатации.

Особое внимание уделено материалам и технологиям. Для смазки используется продукция японской компании Kyodo Yushi, способная выдерживать экстремальные температуры - от минус 40 до плюс 150 градусов. Такой подход обеспечивает долговечность и надежность работы даже в суровых российских условиях.

Гарантия на новые ступицы и подшипники составляет два года. Приобрести их можно у официальных дилеров Peugeot и Citroen, в сервисных центрах Eurorepar Car Service, а также на ведущих онлайн-площадках. Это делает новинку доступной для широкой аудитории, независимо от региона проживания.

Интересно, что расширение ассортимента Autorepar - не единственный пример того, как рынок автозапчастей в России быстро реагирует на изменения. Например, недавно на рынке появился уникальный лот - 17-летняя Audi A4 с минимальным пробегом, что вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей. Это еще раз подчеркивает, насколько важны качественные комплектующие для поддержания автомобилей в рабочем состоянии, особенно когда речь идет о редких или возрастных моделях.

Ранее под брендом Autorepar уже появились детали подвески, элементы рулевого управления и комплекты ГРМ. Теперь же компания делает ставку на расширение линейки, чтобы закрыть потребности владельцев самых разных автомобилей. По информации «Движка», такой подход позволяет не только повысить доступность запчастей, но и снизить стоимость обслуживания, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности.

Упомянутые марки: Peugeot, Citroen
