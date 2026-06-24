Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 19:42

Avalon Tiny House: минимализм на колесах для современных кочевников

Avalon Tiny House: минимализм на колесах для современных кочевников

Дом, который можно увезти с собой: почему Avalon Tiny House разрушает стереотипы о кемпинге

Avalon Tiny House: минимализм на колесах для современных кочевников

Avalon Tiny House — новый взгляд на минимализм и мобильность. Этот дом на колесах от Baluchon сочетает в себе экологичность, функциональность и стиль, предлагая комфортное жилье для двоих и возможность путешествовать без ограничений. Узнайте, чем он отличается от других.

Avalon Tiny House — новый взгляд на минимализм и мобильность. Этот дом на колесах от Baluchon сочетает в себе экологичность, функциональность и стиль, предлагая комфортное жилье для двоих и возможность путешествовать без ограничений. Узнайте, чем он отличается от других.

В последние годы жизнь в мобильных домах стала настоящим трендом среди автолюбителей и любителей путешествий. Мини-дома на колёсах позволяют не только экономить на жилье, но и открывают новые горизонты для тех, кто не мыслит себя без дорог. На этом фоне компания Baluchon представила свой новый проект — Avalon Tiny House, который уже успел привлечь внимание поклонников минимализма и мобильности.

В отличие от многих современных крошечных домиков, которые всё больше напоминают роскошные коттеджи на колёсах, Avalon Tiny House возвращает нас к истокам движения минималистов. Этот дом рассчитан на двоих и построен на двухосном прицепе, что обеспечивает мобильность. Его можно легко перемещать по стране, не жертвуя при этом комфортом и функциональностью.

Фото: Baluchon

Внутри Avalon Tiny House реализована классическая планировка с одним лофтом. Вход ведёт прямо на кухню, которая удивляет своими размерами для такого компактного дома. Здесь есть две рабочие зоны с массивными обзорными столешницами: одна оборудована глубокой мойкой и небольшим холодильником, другая предназначена для приготовления пищи и оснащена двухконфорочной индукционной плитой. Под столешницами предусмотрено достаточно места для хранения кухонной утвари и продуктов.

Гостиная расположена в одном конце дома и отличается светом и простором благодаря большим окнам. Здесь установлен двухместный диван, а на стене можно подключить телевизор. Особое внимание уделяется откидному столу, который служит и обеденной зоной, и дополнительной рабочей поверхностью. Открытые удобные полки создают уют и позволяют хранить необходимые вещи.

Санузел в Avalon Tiny House также удивляет своими размерами. Здесь есть полноценный унитаз, раковина с тумбой, душевая кабина с раздвижными стеклянными дверцами и даже место для стиральной машины с откидной сушилкой. Для хранения белья предусмотрен открытый шкаф — редкость для домов такой формы.

Спальное место находится на втором уровне, куда ведёт лестница. На чердаке размещены матрас, небольшой шкаф для хранения и открывающееся окно для проветривания. Для уединения предусмотрена перегородка. Интересной особенностью стала небольшая площадка над кухней, которую можно использовать в качестве зоны для переодевания — подобное решение редко встречается в компактных домах.

Baluchon традиционно использует экологически чистые и безопасные материалы, а древесина для Avalon Tiny House была выбрана с учётом требований устойчивого развития. Внешний вид дома выполнен в деревенском стиле, с особым шармом, и органично вписывается в природный ландшафт.

Стоимость Avalon Tiny House начинается от 85 000 евро за базовую версию, а окончательная цена проекта может превысить 100 000 евро. Несмотря на компактные размеры, здесь впечатляют качественные материалы, продуманная эргономика и возможность полностью адаптировать пространство под нужды владельцев.

Проект Avalon Tiny House — отличный пример того, как можно совместить мобильность, минимализм и комфорт. Такой дом подойдёт тем, кто ценит свободу передвижения, заботится об экологии и не хочет накапливать лишние вещи.

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