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16 марта 2020, 17:44

Аварии на 666 км платной трассы М-11 «не от суеверия, а от скудоумия»

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Фото: А. Васильев
Александр Васильев, создатель Движения «Убитые дороги», депутат Госдумы и член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, проинспектировал с коллегами по Движению новую платную дорогу Москва-Санкт-Петербург М-11 "Нева".
Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

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«Нам очень часто приходится слышать от водителей, что на дороге можно встать из-за нехватки топлива, негде поесть да и с безопасностью есть проблемы, пишет на своей страничке соцсетях народный избранник. - Эти замечания имеют основания. Недавно в СМИ мы увидели целое расследование по авариям на 666 км магистрали. Думаете, цифра заколдованная?! Вовсе нет»!

По информации г-на Васильева, 17 ДТП с жертвами в одном месте произошли не от суеверия, а от скудоумия тех, кто делал съезды с трассы к АЗС. Такая же ситуация повторяется на 423 км и на других съездах.

«Дорожники забыли установить знаки ограничения скорости в полосе торможения, отсюда и печальный результат, - делится своими мыслями депутат.

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия

Фото: А. Васильев

Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия
Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия
Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия
Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия
Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия
Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия
Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия
Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия
Аварии на 666 км платной трассы М 11 не от суеверия а от скудоумия
Александр Васильев «со товарищи» наснимали много историй о платной М-11, авариях, грязных туалетах и контейнерных заправках. Через пару недель коллеги намерены выпустить большой фильм, сделать инфографику по инфраструктуре и добавить ее на электронные карты и навигаторы.

«Пока что, вместо восторженных слов о дороге европейского уровня, я вам дам совет, - пишет Александр Васильев. - Соберётесь ехать, залейте полный бак ещё в городе, покушайте как следует нормальной еды, возьмите с собой бутерброды и термос. Между Кафе с хот-догами расстояние по 250 км, между АЗС - 60-100 км, есть участок без связи в 50 км. Купите транспондер и не превышайте скорость»!

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Аварии на 666 км платной трассы М-11 «не от суеверия, а от скудоумия»
{{material_105069}} «Нам очень часто приходится слышать от водителей, что на дороге можно встать из-за нехватки топлива, негде поесть да и с безопасностью есть проблемы, пишет на своей страничке соцсетях народный избранник. - Эти замечания имеют основания. Недавно в СМИ мы увидели целое расследование по авариям на 666 км магистрали. Думаете, цифра заколдованная?! Вовсе нет»! По информации г-на Васильева, 17 ДТП с жертвами в одном месте произошли не от суеверия, а от скудоумия тех, кто делал съезды с трассы к АЗС. Такая же ситуация повторяется на 423 км и на других съездах. «Дорожники забыли установить знаки ограничения скорости в полосе торможения, отсюда и печальный результат, - делится своими мыслями депутат. {{gallery_1976}} Александр Васильев «со товарищи» наснимали много историй о платной М-11, авариях, грязных туалетах и контейнерных заправках. Через пару недель коллеги намерены выпустить большой фильм, сделать инфографику по инфраструктуре и добавить ее на электронные карты и навигаторы.«Пока что, вместо восторженных слов о дороге европейского уровня, я вам дам совет, - пишет Александр Васильев. - Соберётесь ехать, залейте полный бак ещё в городе, покушайте как следует нормальной еды, возьмите с собой бутерброды и термос. Между Кафе с хот-догами расстояние по 250 км, между АЗС - 60-100 км, есть участок без связи в 50 км. Купите транспондер и не превышайте скорость»!
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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