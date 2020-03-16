Аварии на 666 км платной трассы М-11 «не от суеверия, а от скудоумия»
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Фото: А. Васильев
По информации г-на Васильева, 17 ДТП с жертвами в одном месте произошли не от суеверия, а от скудоумия тех, кто делал съезды с трассы к АЗС. Такая же ситуация повторяется на 423 км и на других съездах.
«Дорожники забыли установить знаки ограничения скорости в полосе торможения, отсюда и печальный результат, - делится своими мыслями депутат.
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
Фото: А. Васильев
«Пока что, вместо восторженных слов о дороге европейского уровня, я вам дам совет, - пишет Александр Васильев. - Соберётесь ехать, залейте полный бак ещё в городе, покушайте как следует нормальной еды, возьмите с собой бутерброды и термос. Между Кафе с хот-догами расстояние по 250 км, между АЗС - 60-100 км, есть участок без связи в 50 км. Купите транспондер и не превышайте скорость»!
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