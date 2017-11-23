23 ноября 2017, 18:07

Аварий в стране меньше, но не везет пешеходам и велосипедистам

ГИБДД констатирует снижение количества ДТП на отечественных дорогах в первой половине ноября 2017 года на 1,9% (по сравнению с АППГ). При этом количество погибших в них людей уменьшилось на 7,9%, раненых стало меньше на 6,8%.
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Аварий в стране меньше, но не везет пешеходам и велосипедистам

Инспекторы отмечают устойчивую тенденцию к снижению всех 3 показателей аварийности по происшествиям, в которых пострадали пассажиры, а также с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. При этом, что печально, отмечается рост количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов и велосипедистов. Так, количество происшествий, в которых пострадали пешеходы, возросло на 17,4% (28 886 случаев), число погибших – на 24% (351) и раненых – на 15,4% (2674).

Без малого 70% (всего 237, +29,5%) пешеходов погибли вне пешеходных переходов в темное время суток. Из них две трети (167 случаев) лишились жизни в сложных метеоусловиях (туман, дождь, метель, снегопад, ураганный ветер и т.п.). На 52,2% (всего 70) зарегистрировано больше  погибших в результате наезда на пешеходных переходах, из которых подавляющее большинство – более 74% (всего 51, +64,5%) – в темное время и 26% (17, +21,4%) – днем.

Чаще всего наезды на пешеходов фиксируются с 7 до 9 утра и с 13 до 22 часов, с пиковым значением с 17 до 22 часов, где отмечается наибольшая тяжесть последствий.

Не везло и велосипедистам. За указанный период более чем на 55% возросло количество наездов на них (всего 76). Погибли 12 (+140%) и получили ранения 66 человек (+46,7%). Добрая половина крутящих педали (6, +500%) погибли в результате происшествий за пределами населенных пунктов. Наиболее фатальными для велосипедистов оказались сумерки и дождь.

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Аварий в стране меньше, но не везет пешеходам и велосипедистам
Инспекторы отмечают устойчивую тенденцию к снижению всех 3 показателей аварийности по происшествиям, в которых пострадали пассажиры, а также с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. При этом, что печально, отмечается рост количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов и велосипедистов. Так, количество происшествий, в которых пострадали пешеходы, возросло на 17,4% (28 886 случаев), число погибших – на 24% (351) и раненых – на 15,4% (2674).Без малого 70% (всего 237, +29,5%) пешеходов погибли вне пешеходных переходов в темное время суток. Из них две трети (167 случаев) лишились жизни в сложных метеоусловиях (туман, дождь, метель, снегопад, ураганный ветер и т.п.). На 52,2% (всего 70) зарегистрировано больше  погибших в результате наезда на пешеходных переходах, из которых подавляющее большинство – более 74% (всего 51, +64,5%) – в темное время и 26% (17, +21,4%) – днем.Чаще всего наезды на пешеходов фиксируются с 7 до 9 утра и с 13 до 22 часов, с пиковым значением с 17 до 22 часов, где отмечается наибольшая тяжесть последствий.Не везло и велосипедистам. За указанный период более чем на 55% возросло количество наездов на них (всего 76). Погибли 12 (+140%) и получили ранения 66 человек (+46,7%). Добрая половина крутящих педали (6, +500%) погибли в результате происшествий за пределами населенных пунктов. Наиболее фатальными для велосипедистов оказались сумерки и дождь.
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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