12 июня 2021, 13:21
Авария на миллионы рублей: на трассе столкнулись сразу три Ferrari (видео с места событий)
Сразу три автомобиля марки Ferrari попали в аварию на дороге в американской Филадельфии: они принимали участие в ежегодном шоу суперкаров. Теперь владельцам не до развлечений...
Дмитрий Колесников Фото: Youtube
В ходе этого шоу суперкары едут по городу и делают несколько остановок. И в процессе переезда с одной точки на другую владелец черного Ferrari 488 GTB решил немного пошалить. И начал устраивать перестроения на дороге.
Закончилась эта история, как вы догадываетесь, довольно грустно. Ferrari 488 GTB врезалась в красную Ferrari 488 Pista, а затем столкнулась с черным Ferrari 458 Italia.
Судя по кадрам с места аварии, восстановление автомобилей будет стоить ну очень дорого.
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