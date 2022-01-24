Авария помогла сбежать обезьянам, которых везли в лабораторию
Фото: nytimes.com
Фото: nytimes.com
Фото: nytimes.com
Фото: nytimes.com
Фото: nytimes.com
Женщина, которая стала свидетелем происшествия, рассказала журналистам интересные подробности. Сначала ей сообщили, что грузовик перевозил кошек. Тогда она подошла к одному из ящиков, сказала «кис-кис» и чуть не осталась без пальца, который опрометчиво просунула через решетку.
Полицейские посоветовали местным жителям самостоятельно не искать разбежавшихся обезьян и уж тем более не пытаться поймать их. Животные голодны, напуганы и могут быть агрессивны. Лучше всего позвонить в службу 911.
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