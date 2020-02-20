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20 февраля 2020, 10:17

Аварийно-опасных участков станет меньше

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Фото пользователя 110km.ru
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области в текущем году будет проводиться ликвидация 16 аварийно-опасных участков дорог.
Аварийно опасных участков станет меньше

Фото пользователя 110km.ru

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Работы затронут несколько населенных пунктов. Среди них - Гатчина, Большая Ижора, Марьино, Колтуши, Кировск, Новое Девяткино, Всеволожск и Новоселье, Сертолово. 

Понятное дело, по этим адресам водителей ждут неизбежные ограничения. Это касается, в первую очередь, скорости передвижения и обгонов. А чтобы не было искушения наплевать на запреты, смонтируют камеры фотофиксации нарушений.

Дорожные службы установят специальные столбики, разграничивающие встречные потоки транспорта, и нанесут желтую разметку, которая хорошо просматривается в непогоду. Появятся освещенные переходы и временные светофоры – это уже для пешеходов.

По информации ГКУ «Ленавтодор», в прошлом году в 47-м регионе более безопасными стали 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движением - во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах. О том, стало ли там меньше ДТП, в информации компании ничего не говорится.

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Аварийно-опасных участков станет меньше
{{material_128830}} Работы затронут несколько населенных пунктов. Среди них - Гатчина, Большая Ижора, Марьино, Колтуши, Кировск, Новое Девяткино, Всеволожск и Новоселье, Сертолово.  Понятное дело, по этим адресам водителей ждут неизбежные ограничения. Это касается, в первую очередь, скорости передвижения и обгонов. А чтобы не было искушения наплевать на запреты, смонтируют камеры фотофиксации нарушений.Дорожные службы установят специальные столбики, разграничивающие встречные потоки транспорта, и нанесут желтую разметку, которая хорошо просматривается в непогоду. Появятся освещенные переходы и временные светофоры – это уже для пешеходов.По информации ГКУ «Ленавтодор», в прошлом году в 47-м регионе более безопасными стали 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движением - во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах. О том, стало ли там меньше ДТП, в информации компании ничего не говорится.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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