Аварийно-опасных участков станет меньше
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Фото пользователя 110km.ru
Понятное дело, по этим адресам водителей ждут неизбежные ограничения. Это касается, в первую очередь, скорости передвижения и обгонов. А чтобы не было искушения наплевать на запреты, смонтируют камеры фотофиксации нарушений.
Дорожные службы установят специальные столбики, разграничивающие встречные потоки транспорта, и нанесут желтую разметку, которая хорошо просматривается в непогоду. Появятся освещенные переходы и временные светофоры – это уже для пешеходов.
По информации ГКУ «Ленавтодор», в прошлом году в 47-м регионе более безопасными стали 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движением - во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах. О том, стало ли там меньше ДТП, в информации компании ничего не говорится.
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