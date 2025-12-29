Китайский электрокар Avatr 12 удивляет технологиями и стилем – что скрывает новинка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 10:18

Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом

Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.

Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.

На российском рынке появился новый игрок в сегменте премиальных электромобилей - Avatr 12. Этот фастбек сразу привлекает внимание необычным обликом и смелыми решениями в дизайне. Автомобиль ориентирован на тех, кто ценит не только технологичность, но и индивидуальность. Как сообщает Autonews, новинка уже вызвала интерес у отечественных автолюбителей.

Внешний вид Avatr 12 словно сошел с экранов фантастических фильмов. Мягкие, плавные линии кузова сочетаются с агрессивными деталями: узкие фары, выразительные светодиодные элементы, миниатюрные стойки вместо привычных зеркал. Особое впечатление производит лобовое стекло, переходящее в крышу - решение эффектное, хотя и спорное с точки зрения практичности. Вместо заднего стекла - камера, изображение с которой выводится на салонное зеркало. Для российских условий предусмотрен омыватель камеры, что особенно актуально в непогоду. В целом, Avatr 12 выглядит свежо и современно, выделяясь на фоне конкурентов.

Фото: Avatr

Салон автомобиля продолжает тему футуризма. Здесь преобладают плавные формы, минимум острых углов и максимум внимания к деталям. Двери открываются автоматически, а внутри встречает атмосфера, напоминающая интерьер космического корабля. Материалы отделки на высоте, сборка аккуратная, а эргономика продумана до мелочей.

В управлении сочетаются физические кнопки и сенсорные панели. Ключевые функции всегда под рукой, а второстепенные - спрятаны в меню центрального дисплея. Особое внимание уделено голосовому управлению: система понимает команды на русском языке и реагирует на голос пассажира, определяя его местоположение в салоне.

В топовых комплектациях Avatr 12 оснащается камерами вместо боковых зеркал, изображение с которых выводится на отдельные экраны. Привыкнуть к такому формату несложно, а расположение дисплеев выбрано так, чтобы взгляд водителя не отвлекался от дороги. Рулевое колесо выполнено в стиле штурвала, что добавляет ощущение управления чем-то необычным.

Перед водителем - огромный 35,5-дюймовый дисплей, отображающий всю необходимую информацию. Центральный мультимедийный экран - 15,6 дюйма, с интуитивным интерфейсом. Все кресла оборудованы подогревом, вентиляцией и массажем, а для передних сидений доступен режим «нулевой гравитации». Задний ряд складывается, увеличивая объем багажника для перевозки крупногабаритных вещей.

Фото: Avatr

Avatr 12 построен на электрической платформе, поэтому под капотом - дополнительный багажник на 65 литров, а основной отсек сзади вмещает 425 литров. Пневматическая подвеска с четырьмя режимами позволяет адаптировать клиренс под разные условия, а для любителей классики предусмотрена версия с пружинами.

Интеллектуальный полный привод распределяет крутящий момент между осями за считанные миллисекунды, обеспечивая уверенное поведение на дороге и экономию энергии. В арсенале - множество электронных ассистентов, включая автоматическую парковку, которая работает как с водителем внутри, так и дистанционно.

Фото: Avatr

Технические характеристики впечатляют: полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды и проезжает до 565 км на одном заряде по циклу NEDC. Заднеприводная модификация способна преодолеть до 610 км, разгоняясь до «сотни» за 6,7 секунды.

По информации Autonews, первая партия Avatr 12 в России уже практически распродана. Покупатели получают пожизненную гарантию, что подчеркивает уверенность бренда в качестве своей продукции. Но главные причины интереса - это выразительный дизайн, премиальный салон и богатое оснащение, которые делают Avatr 12 одним из самых заметных электрокаров на российском рынке.

Упомянутые модели: Avatr 12
Упомянутые марки: Avatr
