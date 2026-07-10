Почему Aventon Level 4 REC может изменить подход к городским поездкам - мнение экспертов

10 июля 2026, 14:02
Aventon Level 4 REC: электровелосипед с GPS, рекуперацией и запасом хода до 120 км
Aventon Level 4 REC: электровелосипед с GPS, рекуперацией и запасом хода до 120 км
Aventon Level 4 REC - новый электровелосипед с мощным мотором, GPS и защитой от угона. Модель выделяется дальностью хода, возможностью быстрой зарядки и адаптацией к разным условиям. Важно знать, как эти функции влияют на повседневную эксплуатацию.
В сегменте традиционных электровелосипедов появляется все больше моделей, способных на равных конкурировать по гибкости оснащения с мопедами и даже легкими электроскутерами. Aventon Level 4 REC – как раз такой случай: здесь сочетаются современные технологии, высокая мощность и продуманная защита от угона, что особенно актуально для мегаполисов.
В основе Level 4 REC — 750-ваттный мотор, который выдает пиковую мощность до 1440 Вт и крутящий момент 80 Н·м. Это позволяет уверенно маневрировать даже в плотном городском потоке. Велосипед поддерживает два класса эксплуатации: стандартный класс 2 (до 32 км/ч с использованием газа и педалей) и возможность разблокировки до класса 3 (до 45 км/ч).
Батарея — отдельный предмет гордости. Съемный аккумулятор на 36 В и 20 А·ч (733 Вт·ч), собранный на элементах LG 21700, обеспечивает до 120 км пробега на одном заряде. Полная зарядка занимает около 5 часов, что удобно для ежедневного использования. Встроенная система рекуперации энергии при торможении позволяет немного увеличить запас хода — это редко встречается в технике данного класса.
Безопасность – еще один сильный аргумент Aventon Level 4 REC. Велосипед оснащен GPS-трекером, системой онлайн-оповещений, защитой дисплея паролем и электрозамком заднего колеса. Такой набор функций снижает риск угона и делает модель особенно привлекательной для тех, кто оставляет велосипед во дворе или на улице.
Для комфорта предусмотрены 27,5-дюймовые колеса с универсальными покрышками Kenda Kwick Seven-5 Sport (27,5 x 2,2), которые обеспечивают уверенное сцепление как на асфальте, так и на грунтовых дорожках. В комплекте идут багажник, крылья и штатное освещение, что делает велосипед пригодным для ежедневных поездок и выездов на природу.
Тормозная система — гидравлические двухпоршневые дисковые тормоза Tektro HD-E3520 на обоих колесах. В сочетании с 8-скоростной трансмиссией Shimano Altus RD-M310 велосипед уверенно справляется с подъемами и спусками. Передняя вилка с ходом 80 мм и амортизационный подседельный штырь (50 мм) эффективно сглаживают неровности дороги.
Масса велосипеда — 31,07 кг, максимальная нагрузка на алюминиевую раму — до 136 кг. Цена на российском рынке составляет около 1999 долларов, что ставит модель в один ряд с премиальными городскими электровелосипедами.
Судя по комплектации и техническим решениям, Aventon Level 4 REC может заинтересовать не только любителей современных гаджетов, но и тех, кто ищет надежный транспорт для городских и пригородных поездок. Важно учитывать, что наличие GPS и встроенной защиты становится стандартом для новых моделей, а рекуперация и большой запас хода — уже не просто бонус, а требование времени. Как заявляет производитель, модель ориентирована на тех, кто ценит сочетание технологий, комфорта и безопасности.
Интересно, что в последние годы требования к электровелосипедам в России ужесточаются: часть моделей приравнивается к мопедам, вводятся новые правила и штрафы. Об этом подробно рассказывалось в материале, посвященных новым нормам для электротранспорта – какие изменения ждут владельцев электровелосипедов в предстоящие годы .
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