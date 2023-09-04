Август выдался для АвтоВАЗа самым удачным месяцем за последние два года

Ранее мы писали В России завершились продажи Lada Largus С официального сайта Lada исчезли цены семейства Lada Largus. Последнюю партию из шести с половиной сотен ... Читать далее

В августе 2023 года российские дилеры Lada продали 33 325 легковых и легких коммерческих автомобилей, что стало абсолютным максимумом с июля 2021 года. Всего же с января по август был реализован 206 321 автомобиль Lada, что вдвое выше аналогичных показателей прошлого года и на 9% больше, чем продали за весь 2022-й.

Титул бестселлера сохранило семейство Lada Granta, которое в августе разошлось тиражом в 16 785 экземпляров (+45% к августу 2022 года). Вторая строчка принадлежит Lada Vesta NG с результатом 6 657 проданных автомобилей. На третьем месте – внедорожники Niva Travel, на которых в августе остановили свой выбор 5 399 покупателей. Модель обновила рекорд продаж трехлетней давности. Классическая Niva Legend завершила месяц с результатом 4 057 проданных автомобилей, что стало лучшим показателем с 2014 года.

Фото: Lada

АвтоВАЗ вновь подтвердил планы выпустить по итогам 2023 года более 400 тысяч автомобилей. Сейчас каждый час с конвейера сходят по 40 новеньких Lada Vesta, по 45 внедорожников семейства Niva и по 54 автомобиля Granta.

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