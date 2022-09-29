Avia A11 Trend: почему серьезный чешский вездеход продержался всего три года?
Так оно исторически получилось, что Avia на своему веку производила преимущественно самолеты и грузовики. Вторая попытка создания пассажирского транспортного средства (первым был послевоенный микроавтобус с мотоциклетным двигателем) нашла свое воплощение в 1993 году, когда на автосалоне в Брно был продемонстрирован внедорожник A11 Trend.
Машина, показанная в Брно, была собрана чешским автозаводом Dub, где в свое время «клепали» автомобили УАЗ, предназначенные для гражданского сектора. Следующей выставкой, на которой Avia выставила свою новинку, стала Пражская ярмарка Coma, было это в 1994-м.
Соответствие оригиналу
Чешский внедорожник ничем не отличался от оригинала, за исключением обозначений и эмблемы. Он приводился в действие четырехцилиндровым дизелем Peugeot XUD 9 рабочим объемом 1905 куб. см. Мощность самых первых автомобилей составляла 47 кВт, крутящий момент - 113 Нм (согласно рекламному проспекту компании), но уже вскоре под капотом автомобиля начали монтировать более мощный агрегат мощностью 51 кВт, который выдавал 120 Нм крутящего момента.
И в поле, и в брод
Все колеса были ведущими, задний дифференциал - самоблокирующийся. Рамное шасси подразумевало жесткие оси, спиральные пружины и гидравлические амортизаторы. Спереди были дисковые тормоза, сзади - безальтернативные барабанные. Рулевое управление имело гидроусилитель руля.
О том, что рельеф местности машину нисколько не пугал, свидетельствовали углы свеса: спереди - 50 градусов, а сзади - на 5 градусов меньше. Внедорожник мог забираться на 45-градусный склон и штурмовать брод глубиной до 580 мм.
Дешевым его не помнят
Avia A11 Trend существовал с двумя вариантами колесной базы (2250 и 2650 мм), располагал исключительно трехдверным кузовом, длина которого разнилась (3650, 3850 и 4350 мм). При этом было два типа высоты крыши - 1700 и 2000 мм.
Существовали открытые версии с брезентом или фиксированной съемной крышей. Внедорожник был легким - весил от 1300 до 1350 кг и мог вмещать до 8 пассажиров. Его выпускали преимущественно для лесников, медиков и жителей горных районов.
На родном чехословацком рынке A11 Trend продавался по цене от 464 до 640 тыс. крон, что считалось немало. В базовом оснащении предлагались тахометр и двухскоростная вентиляция, складываемое пассажирское сиденье. Что брезентовая крыша, что жесткий верх - они были доступны только за дополнительную плату. Это касалось в том числе «полуоткрытых дверей» для полностью открытой модификации, более широких пластиковых крыльев, буксировочного оборудования, дополнительного масляного радиатора, лебедки, переднего стабилизатора и пр.
А оно корейцам нужно было?
К 1996 году им удалось выпустить около 250 автомобилей. В рекламном буклете красовалась даже машина «скорой помощи». Почему же конец проекта наступил так быстро?
Южнокорейская Daewoo Motor, которая приобрела Avia, не была заинтересована в производстве такого автомобиля, поскольку не имела к нему никакого отношения, и потому не собиралась выделять средства на его возможное дальнейшее развитие.
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Небольшой Zastava 101 пережил в производственной программе сербского автопроизводителя появление более современных моделей, экономические санкции в отношении правительства Милошевича и даже бомбардировку завода в 1999 году.Читать далее
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«Упрощенные» УАЗы: подробности и цены
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-
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