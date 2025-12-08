Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

8 декабря 2025, 14:26

Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок

Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок

Как новичок среди дилеров ROX внезапно стал лидером: кто теперь догоняет?

Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок

Авилон неожиданно вырвался вперед среди дилеров ROX. В ноябре компания показала рекордные продажи. Конкуренты не ожидали такого результата. Что помогло Авилону добиться успеха, выясняем в материале.

Авилон неожиданно вырвался вперед среди дилеров ROX. В ноябре компания показала рекордные продажи. Конкуренты не ожидали такого результата. Что помогло Авилону добиться успеха, выясняем в материале.

В ноябре российский авторынок оказался свидетелем неожиданного лидерства: автогруппа «Авилон» сумела не просто войти в число дилеров марки ROX, но и занять первую строчку по объему продаж. Как сообщает abiznews, результаты компании оказались более чем вдвое выше, чем у ближайших конкурентов. Особенно примечательно, что официальное партнерство с ROX стартовало у «Авилона» только в апреле 2025 года, тогда как другие дилеры начали сотрудничество с этим брендом раньше.

За период с апреля по ноябрь «Авилон» реализовал 25 автомобилей ROX, причем 17 из них были проданы только за последний месяц осени. Это позволило компании занять почти половину московского рынка среди дилеров этой марки. Такой скачок в продажах стал неожиданностью для многих участников рынка, ведь ранее «Авилон» не фигурировал среди лидеров по этому бренду.

Рост интереса к автомобилям ROX в ноябре и декабре связан не только с активной работой дилера, но и с выходом ROX Motor на российский рынок. Существенную роль сыграли корпоративные клиенты, для которых возможность возврата НДС стала дополнительным стимулом к покупке. В результате, значительная часть сделок пришлась именно на бизнес-сегмент.

Эксперты отмечают, что столь быстрый успех «Авилона» объясняется не только грамотной логистикой и обучением персонала, но и агрессивной маркетинговой стратегией. Компания сумела быстро наладить процессы, что позволило ей обойти даже тех дилеров, кто начал продавать ROX раньше. В итоге «Авилон» не просто догнал, а с большим отрывом опередил конкурентов, закрепив за собой статус главного игрока на рынке ROX в России.

Упомянутые марки: Rox
