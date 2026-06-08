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Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 20:22

Avior G10: оцинкованный кузов, дизель и нюансы белорусского фургона на российском рынке

Avior G10: оцинкованный кузов, дизель и нюансы белорусского фургона на российском рынке

«Дизель, оцинковка, но спрос не растёт»: почему не берут Avior G10 на российском рынке

Avior G10: оцинкованный кузов, дизель и нюансы белорусского фургона на российском рынке

Белорусский фургон Avior G10 появился на российском рынке после ухода западных брендов, но пока не смог завоевать популярность. В материале - разбор технических особенностей, нюансов эксплуатации и причин, по которым модель пока не стала массовой.

Белорусский фургон Avior G10 появился на российском рынке после ухода западных брендов, но пока не смог завоевать популярность. В материале - разбор технических особенностей, нюансов эксплуатации и причин, по которым модель пока не стала массовой.

После ухода с российского рынка таких гигантов, как Ford, Volkswagen и Fiat, сегмент коммерческого транспорта оказался в поиске новых решений. На этом фоне появился Avior G10 — фургон с белорусской пропиской, который должен был заполнить образовавшуюся нишу. Однако, несмотря на заявленные преимущества, модель пока не стала популярной.

История Avior G10 начинается с британского LDV Maxus, разработанного совместно с Daewoo. После банкротства LDV в 2009 году все технологии перешли к китайскому концерну SAIC, который продолжает выпуск фургона под брендом Maxus. Для российского и белорусского рынков модель получила название Avior G10, но по сути это тот же Maxus G10 только с другими шильдиками.

Габариты фургона — 5168 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1928 мм в высоту — позволяют без проблем заезжать на закрытую парковку. Задний привод обеспечивает маневренность: радиус разворота сравним с легковыми машинами. В комплектации — галогеновая оптика, оцинкованный кузов и сдвижные двери с обеих сторон. Однако внутри обнаружены нюансы: на колёсной арке замечена ржавчина, что говорит о неидеальной защите металла.

Внутри фургон прост: жёсткий пластик, мультимедийная система без экрана, отсутствие камеры заднего вида. Парктроники частично компенсируют слепые зоны, но полностью проблему не решают. Сиденья обтянуты искусственной кожей, которую легко чистить, а кондиционер справляется с жарой. Климат-контроля нет, но предусмотрен ТЭН для обогрева салона зимой. Бардачок небольшой, между сиденьями — пластиковый ящик для мелочей, требующий доработки для удобства.

Под капотом — 2,0-литровый дизельный турбомотор на 160 л.с. и 390 Нм, работающий в паре с шестиступенчатой механикой. Двигатель тяговит на низах, расход топлива в городе — около 10 литров на 100 км. Однако с работой коробки передач есть проблемы: иногда приходится сильно выжимать сцепление для включения первой передачи. Главная претензия — шумоизоляция моторного щита: звуки дизеля отчётливо слышны в салоне, что утомляет при длительных поездках.

Подвеска — стойки McPherson спереди и рессоры сзади — обеспечивает устойчивость даже на пустом фургоне. Гарантия — 3 года или 100 000 км, плюс ещё 2 года сервисной поддержки. Важно отметить, что уровень локализации пока нулевой: фургоны приходят из Китая в готовом виде, а на белорусском заводе меняют только эмблемы. В будущем планируется наладить сборку и обновить мультимедийную систему.

Avior G10 может заинтересовать перевозчиков, которым важны оцинкованный кузов, дизель и просторный салон. Однако отсутствие локализации, простая комплектация и цена пока не позволяют модели выйти в лидеры. Если сборка в Беларуси действительно начнётся, стоимость снизится, и у фургона появится шанс стать более заметным игроком на рынке. Сейчас же он остаётся нишевым предложением для тех, кто ищет альтернативу ушедшим западным брендам.

Цена Avior G10 — 3 490 000 рублей, что заметно выше ожидаемого. Это и есть главный барьер для массового спроса. Для сравнения, на рынке уже появились альтернативы, например, обновлённый Mitsubishi Delica D:5 с дизелем и полным приводом, который также ориентирован на коммерческий сегмент, подробнее в материале о новых возможностях для перевозчиков .

Упомянутые марки: Maxus, SAIC, Fiat, Ford, Volkswagen, Daewoo
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