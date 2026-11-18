18 ноября 2026, 08:50
Марка Avior привезет в Россию огромный китайский пикап со спальником в кузове: первые фото
Марка Avior привезет в Россию огромный китайский пикап со спальником в кузове: первые фото
Avior показала первые фотографии рамного пикапа, который должен расширить российскую линейку марки за пределы фургонов. Дебют назначен на январь 2027 года, характеристики пока не раскрыты. Пока покупатели могут познакомиться с новинкой, но оценить технику по этим данным нельзя.
В российской линейке Avior пока фигурируют коммерческие фургоны G10 и V90. Теперь марка готовит к дебюту пикап и опубликовала первые фотографии, ранее уже показав эскизы. Новинка это ребрендинг китайского Maxus Interstellar X 2027 модельного года, который выпускает концерн SAIC. Это полноразмерный рамный пикап. Его предварительные габариты: длина 5500 мм, ширина 2005 мм, высота 1874 мм; колесная база составляет 3300 мм, дорожный просвет 240 мм.
Новинка продолжит сотрудничество Avior с Maxus, компанией с британскими корнями. В бренде пояснили, что потенциальные покупатели уже проявляли интерес к пикапам. Модель должна добавить в гамму автомобили для поездок по бездорожью и открыть для Avior сегмент внедорожных автомобилей.
У машины заявлены вполне прикладные задачи. Заместитель генерального директора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов сообщил 110km.ru, что пикап рассчитан на повседневную эксплуатацию и поездки за город. Среди возможных сценариев он назвал путешествия и отдых на природе, отдельно упомянув рыбалку и перевозку крупногабаритных грузов. Пока это описание назначения, а не подтвержденные возможности: технические характеристики автомобиля компания еще не раскрыла. Для китайского Maxus Interstellar X автомобильные издания приводят данные о 2,5-литровом турбодизеле SAIC мощностью 224 л.с. с крутящим моментом 520 Н·м, восьмиступенчатом автомате ZF и полном приводе 4×4 с системой ATS 3.0, предлагающей 12 режимов движения. Эти параметры относятся к модели-донору, а не к опубликованной спецификации российского Avior.
У китайского донора предусмотрен трансформируемый грузовой отсек с электрической шторкой. При опущенном заднем стекле и раздвинутой платформе объем грузового места может достигать 3000 л, длина перевозимого груза - 2,4 м. Такая конструкция дает возможность устроить в кузове спальное место.
Премьера намечена на январь 2027 года. К этому сроку Avior обещает раскрыть технические характеристики, оснащение и особенности адаптации для российского рынка. Дату начала продаж и цены в сообщении не указали.
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-
18.11.2026, 08:21
Как дефицит водителей грузовиков в России может поднять цены на товары
Средний возраст российского дальнобойщика — 55 лет. Это уже предпенсионный уровень. Если приток молодежи не изменится, через пять лет показатель приблизится к 59 годам. Отраслевые эксперты говорят о нехватке 60–150 тыс. водителей грузовиков.Читать далее
-
17.11.2026, 18:44
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17.11.2026, 18:25
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