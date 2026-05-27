Новая платформа Avior - что изменилось и почему это важно

Avior представил новое шасси Chassis и обновленный V90 Van на выставке COMvex 2026

На выставке COMvex 2026 компания Avior показала сразу несколько новинок: впервые представлено шасси Chassis, а также обновленный цельнометаллический фургон V90 Van и туристический автобус Tourist. Почему эти модели могут изменить рынок - в нашем материале.

На выставке COMvex 2026 компания Avior показала сразу несколько новинок: впервые представлено шасси Chassis, а также обновленный цельнометаллический фургон V90 Van и туристический автобус Tourist. Почему эти модели могут изменить рынок - в нашем материале.

Российским перевозчикам и строительным компаниям стоит обратить внимание на свежие разработки Avior - на выставке COMvex 2026 бренд вывел на публику сразу три ключевые модели, среди которых главная премьера - шасси с кабиной Chassis. Это событие может заметно повлиять на выбор техники для бизнеса, ведь новая платформа ориентирована на широкий спектр задач и обещает повысить универсальность автопарков.

Chassis построен на базе проверенного V90 и унаследовал от него основные размеры (8,47 × 2,5 × 3,05 м) и трансмиссию. Производитель предусмотрел множество вариантов надстроек: промтоварные и изотермические фургоны, бортовые платформы с тентом или без, а также индивидуальные решения под заказ. Уже в стандартной комплектации автомобиль оцинкован методом электрофореза, оснащен шестью подушками безопасности, парковочными ассистентами и современными системами предупреждения о сходе с полосы и столкновениях. Такой набор опций редко встречается в сегменте коммерческого транспорта, что выделяет новинку на фоне конкурентов.

Обновленный цельнометаллический фургон Avior V90 Van также стал заметно интереснее для российских водителей. Его 2,0-литровый турбодизель теперь выдает 150 л.с. и 375 Н·м крутящего момента, а максимальная скорость выросла до 160 км/ч. Благодаря массе в 3500 кг модель доступна для владельцев прав категории «B». Двигатель стал не только мощнее, но и экономичнее, а переход на стандарт Евро-5 позволил отказаться от системы AdBlue. Внутри фургона появились новый мультируль с подогревом, запуск двигателя с кнопки, электрический ручник, система Auto Hold для удобства в пробках и увеличенный до 12,3 дюйма центральный дисплей. Для зимней эксплуатации предусмотрен автономный отопитель Webasto с возможностью программирования и дистанционного запуска.

Фото: Avior

В сегменте пассажирских перевозок Avior делает ставку на междугородный автобус Tourist, рассчитанный на 29+1 место. Его габариты совпадают с платформой V90, а под капотом установлен 4,3-литровый дизель Евро-5, работающий в паре с 6-ступенчатой механикой. Полная масса автобуса - 9 тонн, объем багажного отсека - 1,2 м³, колесная база - 4,75 м. Такой набор характеристик делает модель подходящей для дальних маршрутов и сложных логистических задач.

Как уточнил 110km.ru Андрей Харламов, заместитель генерального директора по развитию дилерской сети Avior, расширение модельного ряда связано с растущими требованиями рынка: клиенты все чаще оценивают не только внешний вид, но и экономичность, оснащение, стоимость обслуживания и доступность сервисов. Универсальная платформа V90 стала основой для большинства новых модификаций, что позволяет создавать решения под разные отрасли и условия эксплуатации. Это может указывать на тенденцию к стандартизации и упрощению обслуживания коммерческого транспорта в России.

Для справки: сегмент коммерческих автомобилей в России продолжает расти, несмотря на внешние ограничения. По данным отраслевых аналитиков, спрос на универсальные платформы и адаптируемые решения увеличился за последние годы почти на треть. Новые модели Avior могут занять заметную долю рынка благодаря сочетанию современных технологий, безопасности и адаптации к российским условиям эксплуатации.