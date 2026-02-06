Почему коммерческий AVIOR V90 Business с экономичным турбодизелем и усиленной безопасностью стал событием форума FleetWorld

AVIOR V90 Business: новая модель с турбодизелем и расширенной гарантией

На форуме FleetWorld представили AVIOR V90 Business - коммерческий автомобиль, который уже вызвал интерес у экспертов. Модель выделяется не только экономичным турбодизелем, но и расширенной программой сервисной поддержки. Рассказываем, какие преимущества и особенности скрывает новинка, и почему она может изменить подход к выбору транспорта для бизнеса. Что грозит конкурентам и на что стоит обратить внимание - в нашем материале.

На прошедшем форуме FleetWorld компания AVIOR представила свою новую разработку - коммерческий автомобиль V90 Business, который сразу же оказался в центре внимания участников. Модель не только стала официальным спонсором мероприятия, но и продемонстрировала ряд технических и эксплуатационных особенностей, способных изменить расстановку сил на рынке коммерческого транспорта.

Главная ставка сделана на двухлитровый турбодизель, выдающий 150 лошадиных сил. По информации abiznews, при полной загрузке расход топлива составляет всего 6,5 литра на 100 километров - показатель, который редко встречается в этом сегменте. Такой результат стал возможен благодаря сотрудничеству с британской Maxus, чьи технологии позволили добиться высокой эффективности и надежности силового агрегата.

Внутреннее пространство V90 Business организовано по схеме 8+1, что позволяет использовать автомобиль с водительской категорией B. Все пассажирские места оборудованы креслами с регулировкой спинок, что обеспечивает уровень комфорта, сравнимый с капитанскими сиденьями. Это решение особенно актуально для корпоративных перевозок и сервисных компаний, где важна не только вместимость, но и удобство для пассажиров.

Особое внимание уделено безопасности. В автомобиле установлено шесть подушек безопасности, включая боковые шторки для задних пассажиров. За активную безопасность отвечают современные ассистенты: система предупреждения о выходе за пределы полосы, экстренное торможение и функция предотвращения фронтальных столкновений. Такой набор опций редко встречается в коммерческом сегменте, что выделяет V90 Business на фоне конкурентов.

Инженеры AVIOR не забыли и о водителе. В стандартную комплектацию входит мультимедийная система с поддержкой CarPlay и Android Auto, а также функция HandsFree. Это не только повышает удобство управления, но и способствует безопасности, позволяя водителю меньше отвлекаться от дороги.

Как отмечает Андрей Харламов, заместитель генерального директора по развитию дилерской сети AVIOR, разработка V90 Business стала ответом на растущий спрос на комфортный, экономичный и безопасный транспорт. По его словам, уровень оснащения системами безопасности в этой модели - один из лучших в классе, что подтверждается вниманием со стороны профессионального сообщества.

Еще одним важным преимуществом стала новая программа сервисной поддержки. С 2026 года AVIOR увеличивает срок обслуживания своих автомобилей до 5 лет или 200 000 километров пробега. В нее входит стандартная гарантия на 3 года или 100 000 километров, а также дополнительный сервис еще на 2 года после окончания основного гарантийного срока. Программа распространяется на ключевые узлы: привод, двигатель внутреннего сгорания и трансмиссию, включая коробки передач. Конкретный перечень компонентов определяется условиями обслуживания, что позволяет клиентам рассчитывать на долгосрочную эксплуатацию без лишних затрат.

Компания AVIOR специализируется на выпуске коммерческого транспорта и активно внедряет современные технологии в свои модели. За последние годы бренд зарекомендовал себя как производитель, ориентированный на потребности бизнеса и корпоративных клиентов. Сотрудничество с зарубежными партнерами, такими как Maxus, позволяет AVIOR предлагать решения, сочетающие экономичность, надежность и высокий уровень безопасности. Модельный ряд компании постоянно обновляется, что подтверждает ее стремление соответствовать актуальным требованиям рынка.

В целом, презентация AVIOR V90 Business на FleetWorld стала заметным событием для отрасли. Новинка сочетает в себе экономичный двигатель, продуманную эргономику салона и расширенные опции безопасности, что делает ее привлекательной для широкого круга корпоративных клиентов. Расширенная программа сервисной поддержки также может стать решающим фактором при выборе коммерческого транспорта в условиях растущей конкуренции.

