Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

6 ноября 2026, 19:18

Нива подвинься? Назван самый популярный в России кроссовер с клиренсом от 200 мм

Нива подвинься? Назван самый популярный в России кроссовер с клиренсом от 200 мм

С ума сойти, 20 сантиметров! Россияне массово пересаживаются на высокие машины: топ-10 моделей

Нива подвинься? Назван самый популярный в России кроссовер с клиренсом от 200 мм

В 2026 году на новые машины с клиренсом от 200 мм пришлось 31,1% интереса покупателей. Авито Авто составило рейтинг моделей и указало их средние цены. В региональной статистике заметно различаются и спрос, и доля предложения.

В 2026 году на новые машины с клиренсом от 200 мм пришлось 31,1% интереса покупателей. Авито Авто составило рейтинг моделей и указало их средние цены. В региональной статистике заметно различаются и спрос, и доля предложения.

На новые автомобили с дорожным просветом не менее 200 мм в 2026 году пришлось 31,1% совокупного интереса к новым машинам. Это на 7,3 процентного пункта больше, чем годом ранее. Количество объявлений о продаже таких автомобилей выросло на 29%. Рейтинг составлен на основе данных «Авито Авто» о российском рынке.

По данным «Авито Авто», рейтинг возглавил TENET T4L со средней ценой 2 348 000 рублей и заявленным клиренсом 203 мм. Следом идет LADA Niva Legend: 200 мм и 1 230 000 рублей. Третье место заняла LADA Niva Travel с дорожным просветом 220 мм и средней стоимостью 1 642 000 рублей.

В десятку также вошли JAC T9 с клиренсом 210 мм и ценой 3 746 000 рублей, затем Geely Monjaro: 210 мм и 4 917 000 рублей. Далее идут Chery Tiggo 9 (200 мм, 4 423 000 рублей), TENET T8 (213 мм, 3 135 000 рублей), Hongqi HS5 (200 мм, 4 330 000 рублей), LADA Iskra Cross (200 мм, 1 772 000 рублей) и Voyah Free (213 мм, 6 875 000 рублей). Эти модели перечислены в рейтинге Auto Mail со ссылкой на данные сервиса.

Разброс средних цен в рейтинге превышает пять миллионов рублей. Однако эти данные показывают популярность моделей, но не позволяют напрямую судить об их оснащении или сравнивать комплектации. Для TENET T4L, например, средняя рыночная оценка в рейтинге составляет около 2,35 млн рублей, тогда как в обзоре 66.RU цена наиболее оснащенной версии указана на уровне 2 594 000 рублей.

TENET T4L - компактный кроссовер с передним приводом и роботизированной коробкой передач. Для него заявлены бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л, мощностью 147 л.с. и с крутящим моментом 210 Н·м. По данным SpeedMe, клиренс 203 мм измерен между осями без нагрузки. Багажник вмещает до 475 л, а со сложенными сиденьями - до 1 500 л.

Производитель также готовит для T4L версию с интеллектуальным полным приводом и семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT7 с двумя сцеплениями. Для нее заявлены режимы «4х4», «Снег» и «Грязь», а также «Эко», «Стандарт» и «Спорт». Коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 300 Н·м. Переднеприводные версии, уже представленные на рынке, и будущая модификация с полным приводом относятся к разным вариантам модели.

Высокий клиренс стал критерием включения автомобилей в рейтинг, но сам по себе не определяет внедорожные качества. Чтобы сопоставить дорожный просвет, важно учитывать методику измерения, нагрузку, размер колес и комплектацию. Например, у TENET T4L указаны 203 мм при измерении между осями без нагрузки, а у LADA Niva Travel - 220 мм. В материалах о готовящейся полноприводной версии T4L названы дополнительные режимы движения, среди них «Снег» и «Грязь».

Больше всего интереса к новым машинам с высоким клиренсом зафиксировано в Москве - 14,8% общероссийского показателя. Средняя цена там составила 7,5 млн рублей. В Санкт-Петербурге доля достигла 6,7% при средней стоимости 4,5 млн рублей, в Татарстане - 4,7% и 4,3 млн рублей. На Московскую область пришлось 4,2% интереса при цене 6,1 млн рублей, на Нижегородскую - 4% при 3,6 млн рублей.

По России на автомобили этой категории пришлось 27,2% предложения новых машин. Самая высокая региональная доля отмечена в Забайкальском крае - 83,3%. За ним следуют Ямало-Ненецкий автономный округ с 51,9%, Чеченская Республика с 47,6%, Новосибирская область с 41,9% и Красноярский край с 40,1%.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников связывает рост интереса с расширением выбора. По его словам, в сегменте представлены машины разных ценовых категорий: от отечественных внедорожников до более дорогих кроссоверов зарубежных марок.

В исследовании высокий клиренс определен конкретным порогом: не менее 200 мм между нижней точкой кузова и дорогой. В рейтинге значения составляют от 200 до 220 мм. Этот показатель полезен при движении по неровным дорогам и проезде препятствий, но для оценки проходимости автомобиля важны и другие параметры.

Упомянутые марки: TENET, JAC, Geely, Chery, Hongqi
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