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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 14:46

Авито Авто соберёт игроков автомобильного рынка на федеральном Авто Саммите 2026

Авито Авто соберёт игроков автомобильного рынка на федеральном Авто Саммите 2026

ИИ в автобизнесе и опыт топ-дилеров: ключевые темы саммита Авито Авто

Авито Авто соберёт игроков автомобильного рынка на федеральном Авто Саммите 2026

19 ноября в Москве пройдёт ежегодный федеральный Авто Саммит от Авито Авто. Офлайн и онлайн его посетят 1500 человек: руководители дилерских центров, игроки автомобильного бизнеса и отраслевые эксперты. В центре внимания - развитие ИИ-технологий и обмен практиками между дилерскими компаниями.

19 ноября в Москве пройдёт ежегодный федеральный Авто Саммит от Авито Авто. Офлайн и онлайн его посетят 1500 человек: руководители дилерских центров, игроки автомобильного бизнеса и отраслевые эксперты. В центре внимания - развитие ИИ-технологий и обмен практиками между дилерскими компаниями.

Одной из ключевых тем станет искусственный интеллект: по данным исследования Авито Авто, 40% покупателей уже использовали его при поиске и выборе автомобиля. На панельной дискуссии «Кто растет быстрее: как ИИ меняет карьеру и команды» спикеры - управляющий директор по ИИ Авито Андрей Рыбинцев, генеральный директор группы компаний Mycar Дмитрий Савченко, операционный директор автосалона КИТ Арсений Леонов и директор цифровой трансформации ГК «Автодом» и «Автоспеццентр» Олег Кузнецов - разберут, как технологии меняют работу сотрудников и рост их компетенций. ИИ-инструменты Авито Авто уже помогают дилерам автоматизировать размещение и продвижение объявлений, проводить аудит трафика и находить «горячие» лиды.

Программа построена на опыте ведущих дилеров. В дискуссии «Как работают эффективные дилеры: решения, приоритеты, результаты» участвуют собственник и CEO Recar Дмитрий Голденков, CEO компании «Максимум» Дмитрий Кондратьев, бренд-директор направления АСП ГК «Агат» Артем Ульянов и управляющий директор ГК «БорисХоф» Тимофей Гераськин: они расскажут, как выстраивать управление продажами, стоком и командами. Своими находками поделятся и партнёры: эксперты «Инсайт Комкон» представят исследование потребительских предпочтений, Calltouch и Smartis - опыт маркетинговой аналитики, а специалисты Авито Авто на примере анализа 150 тысяч звонков и чатов покажут, как терять меньше клиентов и повышать конверсию.

В интерактивных зонах участники смогут с помощью ИИ проверить свои гипотезы о покупателях и сравнить показатели своего дилерского центра с рыночными ориентирами. Ведущим вечера станет Николай Фоменко - актёр, музыкант, автогонщик и амбассадор Авито Авто. Завершится саммит награждением лучших руководителей отделов продаж и закупок, а также маркетологов автомобильной отрасли.

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