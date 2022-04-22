22 апреля 2022, 14:33
Австралиец купил любимый автомобиль Ричарда Хаммонда и хочет использовать его вместо гроба
В недавнем видео Ричард Хаммонд, звезда Top Gear, решил выкроить немного времени из своего плотного графика и ответить на один из самых популярных вопросов, которые подписчики задают ему в комментариях на DriveTribe: «О продаже какого автомобиля вы сожалеете больше всего».
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Раритетный Morgan AeroMax уехал в Австралию, и несколько лет спустя Хаммонд решил написать владельцу. И тут выяснилось, что вернуть автомобиль нет никакой надежды. Новый владелец завещал похоронить себя в Morgan и даже получил все необходимые по закону разрешения. Мужчина пока еще жив, но это ничего не меняет. Хаммонд не смог уговорить его изменить свое решение и, хорошенько подумав, отказался от мысли эксгумировать машину после похорон.
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22.04.2022, 12:46
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