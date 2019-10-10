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10 октября 2019, 00:28

Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил

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Фото: Ford
Австралийское подразделение Ford подготовило особо мощный Mustang R-Spec. Автомобиль получил 5,0-литровый мотор V8 с приводным нагнетателем и интеркулером, выдающий 710 лошадиных сил и 827 Нм пикового момента.
Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил

Фото: Ford

Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил

Фото: Ford

Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил

Фото: Ford

Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил

Фото: Ford

Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил

Фото: Ford

Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил

Фото: Ford

Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил

Фото: Ford

Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил

Фото: Ford

Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
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Ford Mustang R-Spec создан эксклюзивно для австралийских покупателей. Всего планируется выпустить только 500 экземпляров. Продажи стартуют в 2020 году. Цена составит 100 тысяч австралийских долларов или около 4,4 млн рублей.

Внешне мощные «Мустанги» будут отличаться новыми бамперами с более крупными воздухозаборниками, черной отделкой в нишах ходовых огней. Черная тройная полоса протянется через весь автомобиль от капота до кормы. Дублирующая ее черная отделка появится по бокам вдоль порогов. Корпуса боковых зеркал и спойлер на крышке багажника также выкрасят в черный цвет.

Под капотом установят мотор V8 5.0 с нагнетателем типа Roots, алюминиевым интеркулером и увеличенным радиатором. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Точных технических характеристик агрегатов не называется, но можно предположить, что это установка, представленная Ford Performance в начале 2019 года. В такой конфигурации суммарная отдача двигателя возрастает до 710 л.с. и 827 Нм крутящего момента. Кроме того, версия Mustang R-Spec получит перенастроенную выпускную систему, пружины Ford Performance, адаптивные амортизаторы MagneRide и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, обутые в покрышки Michelin Pilot Sport 4S. 

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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2005 года
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
{{material_126204}}Ford Mustang R-Spec создан эксклюзивно для австралийских покупателей. Всего планируется выпустить только 500 экземпляров. Продажи стартуют в 2020 году. Цена составит 100 тысяч австралийских долларов или около 4,4 млн рублей.Внешне мощные «Мустанги» будут отличаться новыми бамперами с более крупными воздухозаборниками, черной отделкой в нишах ходовых огней. Черная тройная полоса протянется через весь автомобиль от капота до кормы. Дублирующая ее черная отделка появится по бокам вдоль порогов. Корпуса боковых зеркал и спойлер на крышке багажника также выкрасят в черный цвет.Под капотом установят мотор V8 5.0 с нагнетателем типа Roots, алюминиевым интеркулером и увеличенным радиатором. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Точных технических характеристик агрегатов не называется, но можно предположить, что это установка, представленная Ford Performance в начале 2019 года. В такой конфигурации суммарная отдача двигателя возрастает до 710 л.с. и 827 Нм крутящего момента. Кроме того, версия Mustang R-Spec получит перенастроенную выпускную систему, пружины Ford Performance, адаптивные амортизаторы MagneRide и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, обутые в покрышки Michelin Pilot Sport 4S. 
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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