10 октября 2019, 00:28
Австралийцы форсировали Ford Mustang до 710 сил
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Фото: Ford
Австралийское подразделение Ford подготовило особо мощный Mustang R-Spec. Автомобиль получил 5,0-литровый мотор V8 с приводным нагнетателем и интеркулером, выдающий 710 лошадиных сил и 827 Нм пикового момента.
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
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Внешне мощные «Мустанги» будут отличаться новыми бамперами с более крупными воздухозаборниками, черной отделкой в нишах ходовых огней. Черная тройная полоса протянется через весь автомобиль от капота до кормы. Дублирующая ее черная отделка появится по бокам вдоль порогов. Корпуса боковых зеркал и спойлер на крышке багажника также выкрасят в черный цвет.
Под капотом установят мотор V8 5.0 с нагнетателем типа Roots, алюминиевым интеркулером и увеличенным радиатором. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Точных технических характеристик агрегатов не называется, но можно предположить, что это установка, представленная Ford Performance в начале 2019 года. В такой конфигурации суммарная отдача двигателя возрастает до 710 л.с. и 827 Нм крутящего момента. Кроме того, версия Mustang R-Spec получит перенастроенную выпускную систему, пружины Ford Performance, адаптивные амортизаторы MagneRide и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, обутые в покрышки Michelin Pilot Sport 4S.
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Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
Мощный, харизматичный, абсолютно не требовательный к топливу и достаточно экономичен для своего объема... Правда, немного тряский на плохих дорогах. Зато на его дизайн заставляет по-доброму улыбаться окружающих.
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