Австралийцы показали суперяхту будущего на водороде с бассейном и вертолетной площадкой
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В последнее время все больше появляется проектов, которые превращают яхты в суда с нулевым уровнем выбросов. На этот раз австралийская студия Sorgiovanni Designs представила первую в мире суперяхту с водородным двигателем, которая готова будет отправиться в плавание в ближайшем будущем.
Роскошное водородное судно австралийской компании назвали ZeRO Superyacht Concept. Концепция суперяхты ZeRO с водородным двигателем представляет собой 315-футовое (96-метровое) судно с вертолетной площадкой.
Гладкий футуристический внешний вид ZeRO скрывает передовую силовую установку. В сочетании с полуглиссирующей формой корпуса яхты он позволяет ей двигаться на высоких скоростях, не влияя на окружающую среду, так как выбросы углекислого газа равны нулю. Силовая установка получает энергию от водородных баков, водородных топливных элементов, электродвигателей и аккумуляторной системы. В сочетании со стабильной и эффективной формой корпуса ZeRO это позволяет совершать дальние плавания на высокой скорости.
В интервью SuperYachtTimes основатель студии Сэм Сорджиованни рассказал, что его «видение ZeRO заключалось в создании футуристической целостной формы при сохранении вневременной элегантности». В конструкции яхты достаточно места для роскошных удобств, включая зону отдыха и длинный бассейн на главной палубе. Здесь даже есть скрытая вертолетная площадка, где можно хранить сам вертолет.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 669 000 РHyundai Tucson 2005 в Москве
- 720 000 РNissan Pathfinder 1998 в Москве
- 2 100 000 РMercedes GL-класс 2010 в Москве
- 480 000 РBMW X5 2001 в Москве
- 2 875 000 РMercedes GLE-класс 2016 в Москве
- 210 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2013 в Москве
- 2 799 999 РBMW 3 серия 2018 в Москве
- 12 650 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий