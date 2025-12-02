Почему страховка дешевле для «небинарных» и кто теперь в выигрыше: неожиданный поворот

2 декабря 2025, 10:03
Австралийские страховщики пересматривают тарифы из-за гендерной лазейки
Два крупных страховщика в Австралии срочно анализируют необычную схему. Водители экономят сотни долларов, просто выбрав иной гендер. Эта ситуация вызвала бурную реакцию и обсуждение. Компании обещают пересмотреть свои подходы.
В Австралии разгорелся скандал вокруг автомобильного страхования: выяснилось, что некоторые водители могут существенно снизить стоимость полиса, указав себя как «небинарные». Два ведущих страховщика страны, NRMA и Allianz, оказались в центре внимания после того, как стало известно о разнице в тарифах в зависимости от выбранного гендера.
Один из клиентов, 22-летний Бен, был удивлен, когда его страховка внезапно подешевела на 800 долларов в год после смены гендерной отметки на «небинарный». Он признался, что не ожидал такого эффекта и сначала подумал, что это ошибка. Однако, как выяснилось, подобная разница в цене не единична: по данным DailyMail, 25-летний водитель, выбравший «небинарный» статус, может платить на 730 долларов меньше за страховку Hyundai i30 2016 года, чем мужчина с аналогичными параметрами.
Причина такой разницы кроется в алгоритмах расчета страховых премий. Компании учитывают множество факторов: возраст, стаж, историю аварий, марку машины и, как оказалось, гендер. При этом проверить достоверность выбранного гендера страховщики не могут и не имеют права, что создает лазейку для желающих сэкономить.
Общественность отреагировала на ситуацию неоднозначно. Многие австралийцы считают, что подобная система несправедлива по отношению к тем, кто годами водит аккуратно и не нарушает правила. Водители с безупречной историей недоумевают, почему их пол влияет на стоимость страховки сильнее, чем реальные показатели безопасности на дороге.
NRMA объяснила, что опция «небинарный» появилась недавно, чтобы учесть интересы всех клиентов. Компания заверяет, что постоянно совершенствует свои методы расчета и будет искать более справедливые решения. Allianz также начал пересмотр своих тарифов после волны критики.
Другие страховщики, такие как AAMI, GIO и QBE, пока предлагают только два варианта — «мужчина» и «женщина», но подчеркивают, что клиент может выбрать тот, который считает наиболее подходящим. Впрочем, после резонанса в СМИ и эти компании могут пересмотреть свои подходы.
Как пишет DailyMail, в 2025 году страховщики не имеют права требовать подтверждения гендерной идентичности, чтобы не нарушать права клиентов. Это создает уникальную ситуацию, когда любой желающий может воспользоваться лазейкой и получить более выгодный тариф.
Эксперты считают, что подобные случаи могут привести к пересмотру всей системы расчета страховых премий. Возможно, в будущем страховщики будут больше опираться на реальные данные о поведении водителя, а не на формальные признаки.
