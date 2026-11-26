Австралийский Breath Trailer: новый взгляд на каплевидные дома на колесах выходит на мировой рынок

Австралийская компания Breath Trailer представила линейку современных каплевидных прицепов, которые уже завоевывают рынок благодаря экологичности, легкости и продуманной кастомизации.

Австралийская компания Breath Trailer представила линейку современных каплевидных прицепов, которые уже завоевывают рынок благодаря экологичности, легкости и продуманной кастомизации.

Каплевидные дома на колесах — это не просто модный тренд, а настоящая философия путешествий для тех, кто ценит мобильность, комфорт и близость к природе. На мировой арене появился новый игрок — австралийская компания Breath Trailer, которая уже успела заявить о себе на Better Future Sydney Design Awards и теперь готовится к экспансии за пределы континента.

Breath Trailer (BT) делает ставку на один-единственный формат — классический формат, но доводит его до совершенства. Вся продукция собирается в Австралии, а каждый проданный прицеп сопровождается посадкой 100 деревьев в рамках сотрудничества с One Tree Planted. Такой подход не только подчеркивает экологическую ответственность бренда, но и выделяет его на фоне конкурентов.

Фото: Breath Plus

Линейка Breath включает три варианта: Essential, Plus и Ultra. Самый легкий — Essential — весит всего 700 кг, Plus — 800 кг, а топовый Ultra — 900 кг. При этом максимальная масса прицепа (ATM) составляет 1 500 кг, а грузоподъемность (GTM) — 1 380 кг. Такой вес позволяет буксировать прицеп даже автомобилям среднего класса, не говоря уже о внедорожниках.

Каркас каждого прицепа выполнен из оцинкованной стали, а оболочка — из алюминия с порошковым покрытием. Стены состоят из трех слоев: внешний алюминий, утеплитель из закрытоячеистой пены и внутренний слой из березовой фанеры, обработанной экологичными и нетоксичными составами. Внутри — все необходимое для комфортного отдыха: системы хранения, вентиляция, освещение, прикроватные тумбы и даже съемный стол, который можно использовать для работы или игр в непогоду.

Внешне Breath Trailer сразу выдает свое австралийское происхождение: здесь предусмотрено все для автономного отдыха вдали от цивилизации. Даже базовая версия Essential может быть дооснащена до уровня Ultra. В топовой комплектации Ultra уже есть все: багажники для велосипедов, рейлинги на крыше, крепления для запаски, солнечные панели, водонагреватель, маркизы и дополнительные боксы для хранения.

Подвеска — еще один предмет гордости BT. В стандартной версии используется торсионная ось, но по желанию можно выбрать усиленную рессорную подвеску с пружинами и внедорожными шинами или даже полностью независимую систему, что особенно актуально для бездорожья.

Кухонный блок расположен традиционно — в задней части прицепа, под подъемной крышкой. В Ultra вы найдете вертикальный холодильник, двухконфорочную плиту, мойку с краном, просторную рабочую поверхность, двойной верхний шкаф, светодиодное освещение, выносной стол и розетки для подключения техники. В Essential кухня проще, а для установки солнечных панелей или расширенной кухни потребуется выбрать комплектацию Plus или выше.

Цены на Breath Trailer стартуют с 19 990 австралийских долларов (примерно 1,29 млн рублей) за Essential и доходят до 30 290 австралийских долларов (около 1,95 млн рублей) за Ultra. Несмотря на молодость бренда, заказы уже превысили 500 000 австралийских долларов, а география продаж охватывает не только материковую Австралию, но и Тасманию.

Breath Trailer — это не просто очередной каплевидный прицеп, а пример того, как современные технологии, экологичность и индивидуальный подход могут изменить представление о путешествиях на колесах. Если вы мечтаете о компактном, легком и стильном доме на колесах, который можно настроить под себя, стоит присмотреться к этому австралийскому новичку. Кто знает, возможно, именно Breath станет новым мировым хитом среди любителей автопутешествий.