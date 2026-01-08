Мини-дом из Австралии с необычной планировкой и панорамными окнами — как выглядит жизнь на природе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 января 2026, 07:26

Австралийский дом на колесах удивил уютной и светлой лаунж-зоной на мезонине

Австралийский дом на колесах удивил уютной и светлой лаунж-зоной на мезонине

Мини-дом из Австралии с необычной планировкой и панорамными окнами — как выглядит жизнь на природе

Австралийский дом на колесах удивил уютной и светлой лаунж-зоной на мезонине

В Австралии растет интерес к компактным домам. Местные мастера создают уникальные проекты. В них сочетаются простор, свет и связь с природой. Один из таких домов удивил необычной лаунж-зоной. Узнайте, как выглядит современное мини-жилье.

В Австралии растет интерес к компактным домам. Местные мастера создают уникальные проекты. В них сочетаются простор, свет и связь с природой. Один из таких домов удивил необычной лаунж-зоной. Узнайте, как выглядит современное мини-жилье.

В последние годы в Австралии наблюдается настоящий бум на автодома. Все больше людей предпочитают компактное жилье, чтобы быть ближе к природе и упростить свою жизнь. Местные производители не отстают от тенденций и предлагают свежие решения, которые меняют представляют о том, каким может быть небольшой дом.

Фото: LJM Tiny Homes

Одним из лидеров в этой области стала компания Квинсленда, которая производит мини-дома с продуманной планировкой и обилием света. Их новый проект выделяется благодаря уютной лаунж-зоне на мезонине. Это пространство буквально залито солнечным светом благодаря большому окну, а сама зона идеально подходит для отдыха, чтения или общения с друзьями.

Внутри дом кажется гораздо просторнее, чем можно было ожидать исходя из его размеров. Архитекторы грамотно использовали каждый сантиметр, чтобы создать ощущение атмосферы и уюта. Большое окно не только освещает комнату, но и открывает потрясающие виды окружающей природы. Благодаря этому жильцы могут наслаждаться прекрасным ландшафтом, не выходя из дома.

Фото: LJM Tiny Homes

Особое внимание уделено деталям: природным материалам, световым переходам в отделке, удобной мебели и продуманному зонированию. Все это создает атмосферу современного комфорта, несмотря на скромные размеры. В доме есть все необходимое для жизни: кухня, санузел, спальное место и, конечно, лаунж-зона, которая стала настоящей изюминкой проекта.

Как отмечают специалисты, такие мини-дома становятся все популярнее среди людей, которые ценят мобильность, экологичность и возможность жить в гармонии с природой. Современные технологии и креативный подход к планировке позволяют создавать по-настоящему уникальные пространства, где каждый метр работает комфортно и стильно.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Пятигорск Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться