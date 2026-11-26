26 ноября 2026, 20:34
Австрийский дом на колесах Camppass CR550: универсальный караван для любых приключений
Австрийский дом на колесах Camppass CR550: универсальный караван для любых приключений
Camppass CR550 — новый взгляд на дома на колесах: австрийский караван для бездорожья и семейных поездок, который легко адаптируется под любые задачи. Узнайте, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для путешествий круглый год.
В мире домов на колесах не так часто создаются современные универсальные решения, которые одинаково хорошо подходят как для экстремальных приключений, так и для семейных путешествий. Но австрийская компания Camppass решила изменить правила игры, представив модель CR550 — современный фургон, который можно настроить под любые нужды.
Camppass — относительно молодой бренд на европейском рынке, но уже успел заявить о себе благодаря необычному подходу к проектированию и производству автодомов. Вся линейка построена на основе максимальной прочности и функциональности, и CR550 стал флагманом среди восьми моделей, предлагаемых компанией.
Изначально CR550 появился в виде компьютерных рендеров в 2022 году, а уже в декабре 2024-го был представлен как самостоятельная модель. С тех пор Camppass выпустил несколько вариантов CR550: Adventure, Extreme, Value и Darkness. Все они основаны на одной платформе, но имеют разную комплектацию и обеспечивают кастомизацию.
Главная особенность CR550 — гибкость. Караван не навязывает владельцу жестко заданную планировку или набор опций. Наоборот, покупатель может выбрать цвет кузова, аксессуары, внутреннюю компоновку и даже тип кухни — внутри или снаружи. Это позволяет создать идеальный дом на колесах для решения конкретных задач: от семейных поездок до экспедиций по бездорожью.
CR550 построен на одноосном шасси AL-KO с независимой подвеской и амортизаторами, а также оснащен внедорожными шинами. Корпус выполнен из сэндвич-панелей на основе стеклопластика (GRP), что обеспечивает легкость и удобство эксплуатации. В конструкциях полностью отсутствуют деревянные элементы, что значительно снижает массу.
Внутри CR550 также преобладают современные материалы: санузел полностью выполнен из стеклопластика, мебель — из металла и стеклопластика, дерево используется по минимуму. В рамках семейной версии предусмотрены двухъярусные кровати спереди и трансформируемая обеденная зона сзади, которая превращается в полноценную кровать. Таким образом, в караване могут с комфортом разместиться четыре человека.
Санузел включает в себя место со встроенным шкафчиком, портативный туалет и душевую зону. Рядом расположена мини-кухня с местом для кофемашины и холодильника. При желании можно выбрать полноценную кухню внутри или на улице, а также установить складной стол для приготовления пищи на свежем воздухе.
CR550 полностью утеплен и рассчитан на эксплуатацию при температуре до -20°C. В конструкциях применена технология «без мостиков холода», предотвращающая образование конденсата и сырости. Для автономности предусмотрен электрический пакет: солнечная панель мощностью 200 Вт на крыше (с удлинением до 600 Вт), MPPT-контроллер на 30 Ач и инвертор на 2 000 Вт.
Площадь жилого помещения составляет 15 кв. м, этого вполне достаточно для семьи из четырех человек. Среди опций — три типа холодильников (в том числе мощностью 138 литров), различные варианты отопления (газовое или дизельное), выбор между газовой и индукционной плитой, а также возможность установки душевой кабины на улице.
Стоимость 550 CR зависит от выбранной комплектации. Например, вариант «Приключение» оценивалось в 33 980 евро, «Тьма» — уже в 41 990 евро. Это делает CR550 конкурентом не только среди европейских, но и среди мировых производителей домов на колесах.
С 2024 года производство CR550 полностью перенесено в Австрию, что обеспечивает европейское качество сборки. Караван уже успел засветиться на крупных выставках, где вызвал большой интерес у публики.
Camppass CR550 — это не просто очередной дом на колесах, площадка для воплощения любых идей. Хотите отправиться в экспедицию по бездорожью или провести отпуск с семьей на природе? Этот караван готов к любым испытаниям и легко адаптируется под ваш автомобиль.
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