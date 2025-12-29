Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 06:46

Почему Simplon Cure:E называют идеальным гибридом для активных поездок — секреты австрийского e-MTB

Электровелосипеды бывают разными, но австрийский Simplon Cure:E выделяется на фоне конкурентов. Эта модель создана для тех, кто ищет баланс между комфортом и возможностями внедорожника. В материале рассказываем, чем удивляет новый e-MTB и почему он не для гонок. Оценим подход Simplon к созданию универсального велосипеда.

Электровелосипеды сегодня представлены в самых разных форматах — от привычных городских до экстремальных горных моделей. Австрийская компания Simplon пошла своим путём и создала нечто особенное — универсальный e-MTB Simplon Cure:E, который позиционируется как идеальный вариант для путешествий и активного отдыха.

В отличие от многих производителей, делающих ставку на спортивные характеристики и агрессивный дизайн, инженеры Simplon сосредоточились на балансе между комфортом, надёжностью и возможностями для дальних поездок. Cure:E — это хардтейл (велосипед с жёсткой рамой и амортизационной вилкой), что делает его отличным выбором для тех, кто любит исследовать новые маршруты, не ограничиваясь только асфальтом.

Фото: Simplon

Как сообщает autoevolution, разработчики не ставили задачу создать велосипед для соревнований или экстремальных спусков. Вместо этого они сделали акцент на универсальности: Cure:E одинаково хорошо чувствует себя как на городских улицах, так и на проселочных дорогах или лесных тропах. Такой подход позволяет владельцу не задумываться о смене транспорта — достаточно одного велосипеда.

Особое внимание уделено эргономике и удобству посадки. Рама изготовлена из лёгкого, но прочного материала, что обеспечивает оптимальное соотношение веса и прочности. Чтобы не нарушать баланс и управляемость, встроенный электромотор и аккумулятор интегрированы в раму: мотор расположен в кареточном узле, а батарея спрятана в нижней трубе. Это придаёт конструкции аккуратный и современный вид. Запас хода позволяет преодолевать значительные расстояния без подзарядки, а система управления интуитивно понятна даже новичкам.

Ещё одна ключевая особенность Cure:E — его адаптивность. Велосипед легко подготовить для различных задач: можно установить багажник для дальних поездок, выбрать покрышки для бездорожья или, наоборот, для асфальта. Такая гибкость расширяет круг пользователей — от любителей велопрогулок до тех, кто использует велосипед в качестве основного транспорта в городе.

В целом, Simplon Cure:E — это не просто очередной электровелосипед, а продуманный до мелочей инструмент для активной жизни. Он не претендует на лавры гоночного чемпиона, но призван подарить владельцу свободу передвижения и уверенность на любой дороге. Австрийский подход к созданию электровелосипеда оказался по-настоящему универсальным и ориентированным на тех, кто ценит качество, комфорт и многофункциональность.

