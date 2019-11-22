22 ноября 2019, 00:25
Авто.ру поможет дилерам оценить эффективность объявлений
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Портал Авто.ру расширил функционал своего сервиса. В личных кабинетах клиентов появилась аналитика по офлайн-активности, показывающая, сколько пользователей пришли в дилерский центр по объявлению на сайте.
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Классифайды становятся все более популярны, серьезно упрощая покупателям жизнь. Пользователь может увидеть множество различных предложений в одном месте и изучить подробную информацию по заинтересовавшим вариантам. При этом более половины пользователей, которые выбирают машины онлайн, не звонят по объявлениям перед визитом в автосалон, а до сих пор именно звонки оставались ключевым показателем эффективности объявлений.
Новый продукт Авто.ру сделает процесс покупки автомобиля более прозрачным и позволит автодилерам получать аналитические данные для своего бизнеса. Доступ к новой функции предоставляется бесплатно. Она носит справочный характер, но помогает оценить эффективность онлайн-инструментов в продажах, в том числе и по трейд-ин. Новый алгоритм позволяет на основе анонимизированных GPS-данных в районах дилерских центров с высокой точностью определить посещение конкретного автосалона. Дополнительная аналитика должна укрепить отношения между классифайдами и их партнерами в офлайн.
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