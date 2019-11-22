Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
22 ноября 2019, 00:25

Авто.ру поможет дилерам оценить эффективность объявлений

  • 89
  • 0
Портал Авто.ру расширил функционал своего сервиса. В личных кабинетах клиентов появилась аналитика по офлайн-активности, показывающая, сколько пользователей пришли в дилерский центр по объявлению на сайте.
Ранее мы писали
Эксперты агентства Markswebb проанализировали сайты автопроизводителей, представленных в нашей стране, и назвали ...
Читать далее
Оценка эффективности рекламы – важный инструмент для любого бизнеса. Многие компании сталкиваются с проблемой, как замерить эффективность онлайн-инструментов, их влияние на офлайн-продажи и привлечение клиентов в магазины и офисы продаж. 

Классифайды становятся все более популярны, серьезно упрощая покупателям жизнь. Пользователь может увидеть множество различных предложений в одном месте и изучить подробную информацию по заинтересовавшим вариантам. При этом более половины пользователей, которые выбирают машины онлайн, не звонят по объявлениям перед визитом в автосалон, а до сих пор именно звонки оставались ключевым показателем эффективности объявлений.

Новый продукт Авто.ру сделает процесс покупки автомобиля более прозрачным и позволит автодилерам получать аналитические данные для своего бизнеса. Доступ к новой функции предоставляется бесплатно. Она носит справочный характер, но помогает оценить эффективность онлайн-инструментов в продажах, в том числе и по трейд-ин. Новый алгоритм позволяет на основе анонимизированных GPS-данных в районах дилерских центров с высокой точностью определить посещение конкретного автосалона. Дополнительная аналитика должна укрепить отношения между классифайдами и их партнерами в офлайн.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АСЦ / Честно Каширка | отзывы
Не честные, просто научились правдоподобно врать. В моем случае было сказано, что автомобиль побывал в небольшом дтп, в связи с чем перекрашена часть элементов, что подтвердила проверка толщинометром. Проверка по вин подтвердила пробег, год выпуска и наличие одного дтп. Купил. Машина начала странно ...
Гаврил
Lamar Auto | отзывы
Манят низкими ценами, а в салоне выясняется, что эти цены актуальны при покупке в кредит максимальной комплектации с допами. Если посчитать, то клиент не только не выгадывает, но и переплачивает по сравнению с оф.дилерами. Но это полбеды, сейчас, кажется, нет салонов, которые бы работали честно. Беда ...
Анатолий
Avirra Новосибирск | отзывы
Автомобиль ты видишь онлайн, никакого тест-драйва, они такую услугу не предоставляют. Я поездил по другим салонам, покатался, выбрал, потом здесь заказал. Плюсы: цена немного ниже и доставка быстрее, чем у официалов. Возможности не ограничены, любой цвет и комплектация. Еще один важный плюс, что тут ...
Grag
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Авто.ру поможет дилерам оценить эффективность объявлений
{{material_128021}}Оценка эффективности рекламы – важный инструмент для любого бизнеса. Многие компании сталкиваются с проблемой, как замерить эффективность онлайн-инструментов, их влияние на офлайн-продажи и привлечение клиентов в магазины и офисы продаж. Классифайды становятся все более популярны, серьезно упрощая покупателям жизнь. Пользователь может увидеть множество различных предложений в одном месте и изучить подробную информацию по заинтересовавшим вариантам. При этом более половины пользователей, которые выбирают машины онлайн, не звонят по объявлениям перед визитом в автосалон, а до сих пор именно звонки оставались ключевым показателем эффективности объявлений.Новый продукт Авто.ру сделает процесс покупки автомобиля более прозрачным и позволит автодилерам получать аналитические данные для своего бизнеса. Доступ к новой функции предоставляется бесплатно. Она носит справочный характер, но помогает оценить эффективность онлайн-инструментов в продажах, в том числе и по трейд-ин. Новый алгоритм позволяет на основе анонимизированных GPS-данных в районах дилерских центров с высокой точностью определить посещение конкретного автосалона. Дополнительная аналитика должна укрепить отношения между классифайдами и их партнерами в офлайн.
2019-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Краснодарский край Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.