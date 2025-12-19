Секреты выживания дилеров и СТО: что работает, а что уже не спасет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

19 декабря 2025, 12:36

Автобизнес переживает не лучшие времена. Дилеры и сервисы ищут новые пути. Оригинальные запчасти и маркетплейсы меняют правила. Кто выживает - и за счет чего?

В 2025 году российский автобизнес оказался в непростой ситуации: рынок легковых и коммерческих автомобилей заметно просел, а привычные схемы работы дилеров и сервисных центров больше не приносят прежней отдачи. Как сообщает Комтранс, эксперты в очередном выпуске подкаста «Automobility Insight»: кто выжил в автобизнесе» отмечают, что дилеры вынуждены пересматривать свои стратегии, чтобы не только удержаться на плаву, но и сохранить доверие клиентов.

Спрос на новые автомобили снизился, а вместе с ним и объемы продаж у официальных дилеров. Многие компании столкнулись с необходимостью сокращать издержки и искать дополнительные источники дохода. В этих условиях особое значение приобрели сервисные услуги и рынок автозапчастей. Теперь дилеры делают ставку на качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

Одной из ключевых тем для обсуждения стала трансформация рынка запчастей. Если раньше большинство клиентов предпочитали оригинальные детали, то сегодня все чаще выбор падает на сертифицированные аналоги. Причина проста: доступность и цена. Однако эксперты подчеркивают, что безопасность и надежность остаются в приоритете, поэтому дилеры вынуждены тщательно следить за качеством поставляемых компонентов.

Еще один важный момент - различия между дилерскими СТО и независимыми автосервисами. Официальные сервисы делают акцент на прозрачности и гарантии, тогда как независимые мастерские привлекают клиентов более низкими ценами и гибким подходом. Впрочем, по мнению специалистов, именно дилерские центры способны обеспечить высокий уровень контроля качества и соблюдение стандартов безопасности.

Не обошли вниманием и роль онлайн-продаж. Маркетплейсы и цифровые платформы становятся все более популярными, однако далеко не все услуги можно перевести в онлайн. Например, диагностика и сложный ремонт требуют личного присутствия и профессионального контроля. Тем не менее, дилеры активно осваивают новые каналы продаж, чтобы не потерять связь с клиентами и оставаться конкурентоспособными.

