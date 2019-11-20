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20 ноября 2019, 01:13

Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»

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Фото: Пассажиравтотранс
В ноябре 1947 года на улицах и проспектах тогдашнего Ленинграда появилась новинка, про которую водители говорили: «Автобус любит, когда с ним обращаются на «вы», а если ему «тыкать», так он и работать не будет».

Столь лестных отзывов удостоился автобус ЗиС-154. Он оснащался дизельным двигателем и электрической трансмиссией, а его просторный по тем временам салон был рассчитан на одновременную перевозку до 60 пассажиров.

Водительское сиденье регулировалось как по высоте, так и по наклону спинки. Опять же салон был оборудован радиаторами, которые нагревались водой из системы охлаждения двигателя. Это было настоящей новацией на рынке общественного транспорта.

ЗиС-154, как говорят в компании «Пассажиравтотранс», заметно опередил свое время. При этом автобус был очень требователен в обслуживании. К примеру, необходимо было использовать специальные сорта дизельного топлива и масла.


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Цитата:| Кому: Nckiham конечно, все зависит от того, сколько вы этой водищи влили. Я бы на вашем месте уже давно течь искал, потому что проблема серьезная, а потом можно будет и новой ож залить. ну поймите вы, качество стоит денег. любой дешевый антифриз- это убийца вашего двигателя. все из-за того ...
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Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»
Столь лестных отзывов удостоился автобус ЗиС-154. Он оснащался дизельным двигателем и электрической трансмиссией, а его просторный по тем временам салон был рассчитан на одновременную перевозку до 60 пассажиров. Водительское сиденье регулировалось как по высоте, так и по наклону спинки. Опять же салон был оборудован радиаторами, которые нагревались водой из системы охлаждения двигателя. Это было настоящей новацией на рынке общественного транспорта.ЗиС-154, как говорят в компании «Пассажиравтотранс», заметно опередил свое время. При этом автобус был очень требователен в обслуживании. К примеру, необходимо было использовать специальные сорта дизельного топлива и масла.
2019-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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