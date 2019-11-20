Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»
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Столь лестных отзывов удостоился автобус ЗиС-154. Он оснащался дизельным двигателем и электрической трансмиссией, а его просторный по тем временам салон был рассчитан на одновременную перевозку до 60 пассажиров.
Водительское сиденье регулировалось как по высоте, так и по наклону спинки. Опять же салон был оборудован радиаторами, которые нагревались водой из системы охлаждения двигателя. Это было настоящей новацией на рынке общественного транспорта.
ЗиС-154, как говорят в компании «Пассажиравтотранс», заметно опередил свое время. При этом автобус был очень требователен в обслуживании. К примеру, необходимо было использовать специальные сорта дизельного топлива и масла.
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