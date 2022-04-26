26 апреля 2022, 11:45
Автобус на метане превратился в настоящий огнемет (жуткое видео)
В борьбе за экологию автопроизводители переводят свои машины с бензина и дизеля на газ и электричество. Однако, для газа, как и для бензина, всегда существует вероятность утечки и пожара.
Дарья Климова Фото: umbriaon.it
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Фото: umbriaon.it
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Коммерческие автомобили и автобусы, работающие на сжатом природном газе (CNG), популярны в Европе (особенно в Италии и Греции) из-за их экологических преимуществ по сравнению с бензиновыми версиями. Кроме того, они имеют более внушительный запас хода, чем их электрические аналоги, и им не нужно тратить время на перезарядку батарей.
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Volvo и Jaguar Land Rover сокращают сотрудников в России
26.04.2022, 08:48
«Урал» бежит от санкций в Казахстан
26.04.2022, 07:59
В Сети появилось фото загадочной новинки Renault для России
25.04.2022, 17:27
Volkswagen удержал лидерство в Европе, японцы – вторые
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